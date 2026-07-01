הרב דוד בריזל הוא דיין ופוסק הלכה בכיר בחסידות קרלין סטולין, המשמש כאחד מהמקורות המרכזיים להכרעות הלכתיות בקהילה החסידית. הרב בריזל ידוע כתלמיד חכם מובהק ופוסק מוערך, אשר פסקיו והנחיותיו מנחים רבים מחסידי קרלין סטולין ואף מעבר לכך. פעילותו כוללת הכרעות הלכתיות במגוון נושאים, ייעוץ רוחני והדרכה הלכתית לקהל רחב.

חסידות קרלין סטולין היא אחת מחצרות החסידות הוותיקות והמשפיעות בעולם החסידי, והרב בריזל מהווה חלק מהנהגתה הרוחנית. כדיין ופוסק, הוא עוסק בשאלות הלכתיות מורכבות בתחומים שונים, כולל הלכות שבת, כשרות, טהרת המשפחה, דיני ממונות ועוד. פסקיו מבוססים על ידע תורני עמוק והבנה מעמיקה של המקורות ההלכתיים.

תפקידו של הרב בריזל כפוסק הלכה כולל מתן תשובות לשאלות הלכתיות יומיומיות, הכרעה בסוגיות מורכבות והדרכת רבנים ומורי הוראה. הוא ידוע בגישתו המעמיקה לסוגיות הלכתיות ובדיוק רב בהכרעותיו, תוך שמירה על מסורת החסידות והנהגת האדמו"רים מקרלין סטולין.

בקרב חסידי קרלין סטולין, הרב בריזל נחשב לסמכות הלכתית מובילה, ורבים פונים אליו לקבלת הדרכה והכוונה בשאלות הלכתיות ורוחניות. פעילותו תורמת לשמירה על המסורת החסידית ולהנחלתה לדורות הבאים, תוך התמודדות עם אתגרים הלכתיים עכשוויים.

הרב בריזל משלב בעבודתו את המסורת החסידית העשירה של קרלין סטולין עם הידע ההלכתי המקיף, ומהווה גשר בין הדורות. הוא ממשיך את דרכם של גדולי החסידות שקדמו לו, תוך התאמה לצרכים ולשאלות של הדור הנוכחי.