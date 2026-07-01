זוועה בנתניה: המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה נרצח הבוקר על ידי מטורף שהגיע לבית מדרשו בנתניה ודקר אותו. כוחות ההצלה פינו את רבי עמוס לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש, אבל למרבה הזעזוע, מאמצי ההחייאה לא צלחו והצדיק השיב את נשמתו ליוצרה.

כוחות גדולים של משטרה פתחו במצוד אחר החשוד שנמלט מהזירה ולאחר כשעתיים הוא נלכד והועבר לחקירת המשטרה. האירוע התרחש בשעה רבע לשש בבוקר - אז התקבלה הקריאה הראשונה במוקדי החירום שהוזעקו במהירות לזירה הקשה והמדממת.

האירוע הקשה הזכיר לרבים אירוע דומה שהתרחש ממש לפני 15 שנה - אז מטרוף חמוש בסכין התפרץ לחדרו של הצדיק בבא אלעזר - רבי אלעזר אבוחצירא ורצח אותו באירוע שהותיר את העולם היהודי כולו בהלם מוחלט.

כל הפרטים מהאירוע הקשה, מסע ההלוויה וההספדים - בהרחבה בולטת במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

חשש בערד: ההסתה מסלימה

הרוחות שהתחילו להתלהט בערד בשבועות האחרונים - מסרבות לשכוח והחשש בקרב חסידי גור ממהומות והסתה אנטי חרדית הולך וגובר. גורמים חילוניים בעיר מתכוונים לערוך מחר, יום חמישי הפגנת מחאה מול הקהילה החרדית כנקמה על השתתפותם של חסידי גור במחאת הרכבים עד כאן בשבוע שעבר.

כל הפרטים, התגובות וטענות התושבים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

עריקים על שולחן ההלכה

סוגיית העריקים החרדים מגיעה גם לשולחנם של פוסקי ההלכה, והערב אנחנו עם שאלה מעניינת במיוחד שהגיע לשולחנו של הגאון רבי דוד בריזל, דיין בבית ההוראה 'יורה ומשפט' של חסידות קרלין סטולין. השאלה עסקה במקרה של אברך המוגדר כעריק מהצבא, שזכה בהגרלה על כרטיס טיסה לציון רבי שלמה מקארלין זיע"א בלודמיר.

הגר"ד בריזל צלל לעומקה של הלכה ופרטי כללי ההגרלות - עד שהוציא תחת עטו פסק הלכה מקיף ומבורר, שעשוי להשליך על ההתנהלות הכלכלית בנושאי ההגרלות במגזר החרדי בתקופה הקרובה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הפסק המלא.

מאזינים למואזין

ככל שתאריך הבחירות הולך וקרב, נראה ששיתוף הפעולה החריג שראינו בתקופה האחרונה בין ש"ס ודגל התורה הולך ונעלם בבחינת ויחזור למחלוקתו. הפעם המחלוקת הפוליטית עסקה בשאלת התמיכה בחוק המואזין של חבר הכנסת צביקה פוגל ממפלגת עוצמה יהודית.

בעוד שביהדות התורה נעדרו מההצבעה - ש"ס וישראל בתינו של אביגדור ליברמן הצטרפו לקואליציה בהצבעה על החוק שאושר בסופו של דבר בקריאה טרומית ברוב של 50 חברי כנסת שתמכו בהצעה, מול 36 שהתנגדו.

ברקע נשמעו דיווחים על הבנות שלפיהן היעדרות יהדות התורה קשורה לכך שהמפלגות הערביות נעדרו מההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הטרומית. כמובן שככל שישנו דיל כזה בין הערבים ליהדות התורה - בשתי המפלגות ממלאים את פיהם מים בכל הקשור לנושא.

כל הפרטים על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה החרדית - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בנאות דאצ'ה

האדמו"ר מפיטסבורג יצא השבוע לימי נופש בעיירת הנופש הציורית אישגל בלב הרי האלפים באוסטריה. לכפר הקסום הגיע גם האדמו"ר מספינקא בית שמש, ושני האדמו"רים נצפו כשהם פוסעים יחדיו ומחליפים כוח באוויר ההרים הצלול תוך שהם שקועים בשיח חסידי.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התיעודים משובבי הנפש היישר מהאלפים האוסטרים. צפיה מהנה.