הקהילה היהודית ביפו, שבעבר הייתה מהמפוארות וההיסטוריות בארץ ישראל, חווה בשנים האחרונות רנסנס רוחני חסר תקדים. העיר חוזרת לימי תפארתה, ובתי הכנסיות בה פורחים מחדש ועומדים בחזית העשייה היהודית. כיום מתהדרת יפו בלמעלה מ-50 בתי כנסיות פעילים, ישיבות קדושות, כוללי אברכים ומרכזי תורה תוססים המשנים את פני האזור כולו.

תחייתה המפוארת של היהדות ביפו הגיעה בשבוע שעבר לשיא מרגש ומרומם, כאשר כלל קהילות הקודש ובתי הכנסת בעיר התלכדו לאירוע קבלת פנים ראשון שנערך מטעם השכונות לכבודו של הרב הראשי החדש לתל אביב-יפו, הגאון רבי זבדיה כהן, המשמש גם כראש אבות בתי הדין.

המוני משתתפים נהרו וגדשו את בית הכנסת המרכזי של יפו, "המאור", השוכן על השדרה המרכזית 'שדרות ירושלים'. במעמד המרגש השתתפו רבני כל הקהילות מכל קצוות יפו, נציגי בתי הכנסת, גבאים, מתפללים וכן אישי ציבור בכירים מטעם המשלמה ליפו והמועצה הדתית.

את הערב פתח והנחה בטוב טעם רבה של בית הכנסת המרכזי ביפו, הרב שמעיה הכט, אשר יזם ועמד מאחורי ארגון המעמד הכביר. בדברי פתיחה נרגשים הביע הרב הכט את שמחת התושבים: "זכות עצומה נפלה בחלקה של העיר להתברך ברב עיר מיוחד משכמו ומעלה, דיין מפורסם ששמו הולך לפניו, אשר ירומם את קרנה של התורה והיהדות בעיר הגדולה". בשם כל הנוכחים הכריז המנחה בהתרגשות: "ברוכים הבאים בשם ה'!".

לאחר מכן עלו לברך בזה אחר זה רבני הקהילות הבולטים ואנשי הציבור. ראשון המברכים היה יו"ר המשלמה ליפו, מר יורם נחום, שכיבד את המעמד בנוכחותו. מר נחום ריגש את הקהל כששיתף בזיכרונות ילדותו הנוסטלגיים ביפו, והפתיע את הנוכחים בכנותו כשציין כי מאז כניסתו לתפקיד לאחרונה, זוהי הפעם הראשונה שהוא פוקד בית כנסת בעיר. הוא הביע התרגשות עצומה מהמראות המרהיבים, בירך את הרב הראשי והבטיח לעמוד לימין בתי הכנסת בכל צורך.

בשלב זה של הערב, עלו לשאת דברי תורה, ברכה והוקרה שורת רבנים ומנהיגי קהילות המנווטים את עולם התורה בעיר. בין הנואמים היו הרב אפרים עמדי, מוותיקי רבני יפו ורב בית הכנסת "אהבה ואחווה - חזון נחום", הרב אסי יצחקוב, רב קהילה וראש כולל בדרום יפו, הרב יהודה סהלה, רבה של הקהילה האתיופית ביפו, הרב דוד חי הכהן, רב בית הכנסת "חלב חיטים", הרב דניאל פריינטה, רב בית הכנסת "אוהל אברהם", מר שמואל דנן, מגבאי בית הכנסת "זיכרון ברוך - קאמרנא", וראש ישיבת ההסדר ביפו הרב אליהו מאלי, אשר דבריהם חיזקו את חשיבות התפתחות מוסדות התורה והרחבת הפעילות הרוחנית ברחבי העיר כולה.

פרק מיוחד במעמד נרשם עם השתתפותו ונאומו של האדמו"ר מביטשקוב. האדמו"ר ריתק את השומעים כשתיאר בערגה את יפו של פעם – עיר ספוגת תורה ויראת שמיים, עבר על התקופות המורכבות שחלפו על המקום, והצביע בסיפוק על חזרתה המפוארת של התורה לרחובותיה כיום.

"אם עד עכשיו הייתה חסרה לנו כתובת מרכזית לפנות אליה בנושאי הרוח", אמר האדמו"ר, "הרי שכעת ברוך השם זכינו לכתובת ברורה בדמותו של הרב הראשי, שלוקח על כתפיו את משא האחריות הרוחנית. זוהי ברכה עצומה לתל אביב בכלל וליפו בפרט".

רגע לפני המשא המרכזי, עלו לברך יו"ר המועצה הדתית תל אביב-יפו, מר אלדד מזרחי. מר מזרחי שיבח את הקהילות ביפו על האחדות המרשימה והערבות ההדדית בבחינת "איש את רעהו יעזורו", והבטיח כי דלתות המועצה הדתית פתוחות תמיד לרווחה עבור בתי הכנסת. המנחה, הרב הכט, ניצל את ההזדמנות להודות לו בשם הקהילה כולה, ובמיוחד על המהפכה שהובילה לפתיחתו המחודשת של מקווה הגברים בשנה האחרונה לאחר שיפוץ יסודי.

בקשב רב ובדריכות נשמע המשא המרכזי מפי רב העיר, הגאון רבי זבדיה כהן. בדבריו המרתקים רומם הרב את רוחם של התושבים ודיבר על גודל האחריות המוטלת על כתפי הגבאים ובתי הכנסת ברחבי תל אביב ויפו.

הרב הראשי הדגיש בדבריו את החובה הציבורית לנהוג תמיד בסובלנות, במאור פנים וברוח של "דרכיה דרכי נועם", והבטיח להיות אוזן קשבת ויד מסייעת לכל קהילה וקהילה. הגר"ז כהן הביע את התפעלותו העצומה מהלכידות ומהחיבור המיוחד שנוצר בין רבני הקהילות השונות ביפו, ואף הציע רעיון מבורך: למסד מפגשים עונתיים קבועים של כלל רבני האזור, כדי לדון יחד בענייני השעה למען הציבור ולהגדיל שם שמיים.

האירוע נחתם בתפילת ערבית, כשהמוני המשתתפים מתפזרים לבתיהם בתחושת רוממות ובתקווה לעתיד תורני מזהיר עוד יותר בעיר יפו.