במעמד גדולי תורה וראשי ישיבות נערך הנחת אבן הפינה להיכל הישיבה לצעירים "היכל משה" בעיר בית שמש.

את המעמד פתח הגאון רבי שאול גבאי ראש ישיבות 'ארחות דעת' ו'אמרי דעת'. בדבריו ציין כי נשאל ע"י יהודי, מדוע תיקנו בתפילת שמונה עשרה את ברכת חונן הדעת ראשונה, הרי לכאורה לאדם יש כל מיני דברים שצריך לפני כמו פרנסה, בריאות וכו' שהם יותר חשובים, והשיב, אם לאדם לא יהיה דעת וחכמה, גם להתרפאות הוא לא יוכל, הוא לא ידע מה לעשות, לחקור את המצב שלו, כי חסר לו דעת. כל עניני החיים אם אין שורש של חכמה בינה ודעת כל התקדמות החיים איננה מובטחת".

ראש הישיבה ציין כי זה התפקיד של עולם התורה, לחבר את האברכים ובחורים לדעת של התורה, התפקיד זה לא לשמר, אלא העיקר זה להקנות להם דעת ומחשבה נכונה על פי תורה".

לאחר מכן נשא דברים הראשון לציון הגר"י יוסף, שציין את דרכו היחודיית של הגר"ש כהן זצ"ל בדרך הלימוד, "למדתי אצל חכם שלום כהן, הוא לא היה מוותר על מהרש"א אחד, סדר א' וג', לא מוותר מהרש"א, מהר"ם ואח"כ היה אומר עוד מפרשים".

בדבריו הביא הראשון לציון את דבריו של הרב פראנק זצ"ל כי בחור שלא לומד נתיבות משפט, קצות החושן, רבי חיים מבריסק חסר לו בהבנה, זה מחדד את המח הספרים האלו".

ראש הישיבה הגאון רבי יעקב פלבני פתח את דבריו במעמד בהתרגשות רבה, בברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כשהוא אוחז את ספרו החדש "באר יעקב" שיצא לאור לרגל מעמד הנחת אבן הפינה, כשהוא מציין כי על השולחן פרי חדש, בכדי שיהיה אפשר לברך שהחיינו. ספרו של ראש הישיבה הינו על כל כלומר ברש"י בו מבאר בכל הש"ס את עומק דבריו של רש"י הקדוש, כמקובל בפי כל המפרשים כי כל מקום שנכתב ברש"י כלומר הוא יישוב על דבר קשה שהרגיש בו רש"י הקדוש.

כמו"כ נטלו חלק במעמד ויצקו את הנחת אבן הפינה לקראת הבניין העתידי, רבנים רמי מעלה ואישי ציבור מכובדים.