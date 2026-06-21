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דור ישרים יבורך; המונים נהרו לשמחת בר המצווה לנין רבה של שכונת 'שמואל הנביא'

קהל מכובד בראשות רבנים ואישי ציבור בולטים, נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנינו של הגאון רבי יצחק כהן, רבה של שכונת 'שמואל הנביא' בירושלים, חתן המצוות בן לנכדו ר' יצחק כהן (חרדים)

בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)

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