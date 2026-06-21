עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין התייחס בליל שישי האחרון על תופעת מהפך ההחלטות המשונה של נשיא ארה"ב המרמזת על תקופת ביאת המשיח | בדבריו אמר: 'אנחנו רואים דברים תמוהים ולא מובנים, ומתקיים בנו הפסוק, וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה" | צפו בדברים באדיבות מערכת דברי חמד (חרדים)
בעקבות מצב החירום בארץ הקודש, הורה האדמו"ר מדושינסקיא על הקמת משמרות לימוד רצופות בישיבות החסידות ללא הפסקה לאורך כל היום, והבחורים נרתמו בהמוניהם | במקביל: תיעוד מיוחד מביקור הרבי בת"ת הוותיק בעיר התורה והחסידות (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך בשבוע האחרון הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, בארץ הקודש | במהלך ימי הביקור המרוממים, פיאר את מעמד הכנסת ספר התורה וחנוכת הבית לבית המדרש החדש של חסידי סקווירא ברמה ד' בבית שמש, שם הביא את ברכת קודשו של אביו, האדמו"ר לקהל החסידים הנרגשים (חסידים)
בסיומם של ימי השמחה המרוממים לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד זצ"ל, נחגגה בעוז שמחת שבע הברכות האחרון | השמחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק, בהשתתפות קהל חסידים רב, אדמו"רים ורבנים שבאו לברך (חסידים)
גמרא, רש"י, תוספות – ומראה עיניים: כל מי שזכה אי פעם לצלול אל נבכי מסכת חולין יודע כי הלימוד המרתק מפגיש את הלומד עם עולם שלם של מושגים, הלכות מורכבות ומבנים אנטומיים הדורשים הבנה מעמיקה ויסודית | השבוע, לקראת תחילת לימוד 'פרק אלו טרפות' במסכת חולין במסגרת הדף היומי, התכנסו תושבי בני ברק לחזות מקורב אחר כל סדרי והלכות השחיטה | צפו בגלריה (חרדים)
ברוב פאר והדר וברגשות קודש נחגגה מסיבת החומש לילדי החמד, תלמידי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בנתניה | מה נאה ומרהיב היה המראה לראות את ילדי החמד, דווקא בימים אלו בשיא התקופות המורכבות שעוברות על בני התורה בארץ ישראל, כשהם מקבלים ומנשקים בגיל ובשמחה את התורה הקדושה בה יהגו כל ימי חייהם (חסידים)
מאות גננות ותיקות ברשת הגנים של אגו"י ניצבות בפני פיטורים והן לא מתכוונות לוותר ויוצאות למאבק בפגיעה בשכרן • על פי מכתב שנשלח לחבר הכנסת משה גפני על ידי הגננות, מדובר בכשל של משרד החינוך שיגרום לסגירת עשרות גנים | "אל תתנו לכשל בירוקרטי ותקציבי להחריב 150 בתים בישראל ולהשליך לרחוב את מי שחינכו דורות של ילדים", נכתב במכתב (חדשות חרדים)
ביוזמה חסרת תקדים שתחסוך אלפי דולרים למחותנים הנאנקים תחת הנטל הכספי הכבד, בחצר הקודש באבוב שמים סוף להוצאות העתק של חגיגות ה'שבע ברכות' מדי לילה • זקני החסידים מזכירים: "בשנות קדם לא חגגו בצורה כזו" • פסק ההלכה המפתיע של דייני הקהילה והמענק של 2,000 דולר ל-60 המשפחות הראשונות שירימו את הכפפה • כל הפרטים (חדשות חסידים)
חצר הקודש צאנז לבשה חג: אלפי חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו לנתניה לשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מצאנז • הבקשה המרגשת של הרבי בעיצומה של קבלת הפנים להעתיר עבור האדמו"רים הזקוקים לישועה • וגם, מדוע שונה המנהג המסורתי במיקום במת הריקודים? • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל רגעי ההוד הנעלים (חסידים)
הקלה לעשרות העובדים שנשארו ללא מענה: בית המשפט נעתר לבקשתם של כ-75 מעובדי רשת "קו עיתונות" והורה על פירוק החברות | בעקבות ההחלטה, הוגשו תביעות לביטוח הלאומי לצורך תשלום שכרם שלא שולם מאז פטירתו של הבעלים (משפט)
הראשון לציון הגר"י יוסף יצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה אותה כינה 'זבל מרשעת' והאשים אותה במעצרי לומדי התורה | הראש"ל התייחס להתהפכות של הנשיא טראמפ על מדינת ישראל וטען כי מדובר בתוצאה של רדיפת לומדי התורה | על אלימות השוטרים בהפגנות 'הפלג': "יש שוטרים שמושפעים מהזבל הזו ונותנים מכות" • צפו במתקפה (חרדים)
ימות המשיח: ח"כ מדגל התורה ינהל חקירה נגד אלימות משטרתית בהפגנות הפלג | תחקיר מיוחד: שוטרים מפרים נהלים רק בהפגנות החרדים | "טראמפ איז אפערד": שלט ענק במונסי החרדית נגד ההסכם עם איראן | קרלין סטולין מיישרת קו עם המהפכה החסידית: לבוש אחיד לכל התלמידים | ג' בתמוז! העולם היהודי מציין 32 שנה לפטירת האדמו"ר מליובאוויטש (מעייריב)
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