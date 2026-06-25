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בראשות הרה"צ רבי דוד אלתר; עשרות בחורי ישיבת טשכנוב נבחנו על מסכת פסחים

בהיכל ישיבת טשכנוב המעטירה נערכה מעמד חלוקת פרסים לעשרות הבחורים שנבחנו בפני גדולי הדיינים על כל מסכת פסחים • במרכז המעמד הופיע הרה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, לצד גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה • הצלם א.פ.ק. מבוגרי הישיבה מגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)

מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים התקיים בישיבה גדולה טשכנוב לעשרות בחורים שנבחנו על כל מסכת פסחים, בשילוב מעמד שמחת השבע ברכות לבן ראש הישיבה הגאון רבי חנוך טירנואר.

במהלך המעמד נערך מבחן פומבי על כל מסכת פסחים ע"י הרבנים הגאונים רבי נפתלי נוסבוים, רבי צבי ברוורמן ורבי שמחה רבינוביץ, כמו"כ השתתפו במעמד הרה"צ רבי דוד אלתר, בן האדמו"ר מגור, האדמו"רים מפינסק קרלין, ביאלה, נדבורנה ירושלים, סקולען, זוויעהל, הגה"צ המקובל רבי אביש ציינוירט, ועוד שורה של רבנים חשובים נוספים לצד אישי ציבור מכובדים.

במעמד הונצח שם היכל הישיבה "היכל אליהו" לזכות נשיא הישיבה הנגיד הרה"ח רבי אליהו קליין.

מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)
מעמד כבוד התורה בישיבת טשכנוב (צילום: א.פ.ק.)

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