לקול צלילי הנגנים; ראש הישיבה קם לריקוד סוער עם בעלי המנגנים

בבני ברק נחגגה שמחת השבע ברכות לנין ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו; החתן החשוב יוסף שמואל מבחירי ישיבת פוניבז', נכד לחתנו של ראש הישיבה, הרה"ג ר' איסר זלמן שוורצמן, ונכד הרה"ג ר' אברהם יצחק ליפקוביץ מרבני ישיבת 'בית מדרש עליון', בן להרב צבי הירש ליפקוביץ.
במהלך השמחה שימחו את ראש הישיבה בשמחת חתן וכלה מספר בעלי מנגנים בכלי זמר ובשירה, וכן נשא דברים פה מפיק מרגליות מגיד המישרים הרה"ג ר' ישראל מאיר שושן.
מחזה מרהיב היה לראות כאשר ראש הישיבה קם ממרומי גילו לריקוד נלהב עם בעלי המנגנים, תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות.
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