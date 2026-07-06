המירון של אזור השפלה; רבבות פשטו על עג'ור בהילולת הצדיק הפלאי • תיעוד מלא

רבבות עמך בית ישראל מכל רחבי הארץ נהרו החל מאמש (ראשון) למושב עג'ור שבמועצה אזורית מטה יהודה, כדי לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה על ציון הצדיק הפלאי, רבי יצחק גברא זי"ע, לרגל יום ההילולא. המתחם כולו השווה את האווירה וההיערכות הלוגיסטית ממש כמו באתרא קדישא מירון בהילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

במהלך הלילה נרשמו עומסי תנועה כבדים מאוד בצמתים שריגים ולוזית הפונים אל מתחמי החניונים, וזאת בשל העובדה שרבים העדיפו לנצל את שעות הקרירות ולהגיע בשעות הלילה המאוחרות מה שיצר צפיפות רבה בנתיבים המובילים אל הציון.

זרימת ההמונים נמשכה בעוז גם מהבוקר (שני). אלפים עושים את דרכם בתחבורה ציבורית, בהסעות מאורגנות וברכבים פרטיים, ומופנים ישירות אל מערך שאטלים יעיל ומהיר הפועל ללא הפסקה. השאטלים משנעים את הציבור מחניוני הרכבים, דרך "דרך מהדרין" המיוחדת שהוכשרה במקום, ועד לפתח הציון הקדוש וממנו בחזרה.

בעקבות מזג האוויר החם והשרבי השורר באזור בשעות אלו, הועמדה במקום משאית שתייה מיוחדת הפועלת סביב השעון ומחלקת אלפי כוסות שתייה קרה כקרח לטובת אלפי המתפללים השוהים בחצר הציון.

דובר ההילולא, הרב ישי יפת מבקש לציין לשבח את הקהל האדיר על ההישמעות המלאה להוראות: "הציבור הגדול מגלה אחריות ומציית בסדר מופתי להנחיות המאבטחים והסדרנים. הכניסה והיציאה אל הציון הקדוש מתבצעות בסדר מעגלי מובנה, מה שמאפשר לכולם להיכנס, להעתיר בתפילה ולצאת ללא עיכובים מיותרים או דוחק".

מערכות האבטחה, כוחות הרפואה וההצלה פזורים בכל המתחם ומאבטחים את שלומם של רבבות העולים.

צפו בתיעוד ענק ומרהיב מכל שלבי ההילולא: החל מעבודות ההכשרה המורכבות של מתחמי ואוהלי הענק לתפילה, דרך הכיבוד הקל והעשיר שהוגש לציבור, הכולל בשרים, שתייה קלה ופירות העונה מרעננים כמו אבטיחים ועד לרגעי השיא של התפילות הנרגשות, תנועת השאטלים והאווירה המרוממת.

יהי רצון שיתקבלו התפילות ברחמים וברצון לפני אדון כל, וזכותו של רבי יצחק גברא זי"ע תגן על כלל ישראל, אמן.