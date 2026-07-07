התפללו: הגאון רבי אליהו מדינה התמוטט לאחר תפילת הנץ | מצבו קשה

העתירו בתפילה וקרעו שערי שמים: בהלה גדולה הבוקר (שלישי) ברובע היהודי בירושלים, עם היוודע דבר פציעתו הקשה של הגאון רבי אליהו מדינה, רבה הספרדי של העיר העתיקה, לאחר שנפגע בראשו באורח קשה בעקבות נפילה בדרכו חזרה מתפילת שחרית.

ל'בבלי' נודע כי הרב, כמנהגו מדי יום ביומו, התפלל עם הנץ החמה באחד מבתי הכנסת ברובע היהודי. לאחר סיום התפילה, עזב הרב את המקום. בדרכו חזרה לביתו, מעד הרב ונחבל בעוצמה רבה בראשו כתוצאה מנפילה במדרגות, והחל לדמם.

בשל השעה המוקדמת, המניין הבא בבית הכנסת היה עתיד להתחיל רק שעות אחדות לאחר מכן. רק עם הגעתו של גבאי בית הכנסת לקראת המניין השני, התגלה המחזה המטלטל: הגבאי הבחין ברב כשהוא שרוע על הרצפה לאחר שאיבד דם רב, ומצבו מוגדר בהכרה מעורפלת.

כוחות הצלה ומד"א שהוזעקו במהירות למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, ופינו אותו בדחיפות לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, כשהוא מורדם ומונשם ומצבו מוגדר קשה מאוד.

בעקבות המצב הרפואי הקריטי, הוסיפו לו שם לרפואה בהוראת גדולי ישראל, ומעתה נקרא שמו בישראל: רבי אליהו רפאל.

הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים מרובים לרפואת רבי אליהו רפאל בן סעדה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.