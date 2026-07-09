במעמד הגאב"ד וחבר המועצת: מסיבת חומש מרגשת בת"ת 'איש מצליח' בבני ברק

השבוע נערכה בתלמוד תורה 'איש מצליח' בבני ברק מסיבת חומש מפוארת ומרגשת לתלמידי כיתות א', בהשתתפות הורי התלמידים והמשפחות.

במעמד השתתפו: ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, גאב"ד 'יורה דעה' חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד, רב קהילת 'אור שלמה' הגר"י שושן, המנהל הרוחני הגרמ"ח מאזוז, מנהל הת"ת הרב אליהו קבלן, מפקח הת"ת הרב נתנאל ענקרי ורבני המוסדות. כמו כן את המעמד כיבדו בנוכחותם סגני ראש העיר שלמה אלחרר ואליהו שושן שדואגים ועמלים בכל כוחם ע"מ לסייע לת"ת.

במשא המרכזי שיבח ראש הישיבה את צוות ההנהלה והרבנים על פועלם ועבודתם עם ילדי ישראל, וכן העלה את זכרו של אחיו, ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, שהיה מביע דאגה מיוחדת לילדי הת"ת והיה משתדל ומקפיד מאד להגיע לאירועי התלמידים שהיו נערכים במוסדות.

בדבריו של גאב"ד 'יורה דעה' חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד הפליג הגר"ש בשבח מוסדות 'כסא רחמים' ועמל התורה השורר בהם, והתבטא: "מתי שאני רואה תלמיד מ'כסא רחמים' – טהרת פניו עונה בו שהוא מ'כסא רחמים', החינוך כאן כמו שהיה לאבותינו ואבות אבותינו".

בדברי סיום שנחתמו מפי סגן ראש העיר שלמה אלחרר, אמר: אני מקנא בכם ילדי תלמוד תורה 'איש מצליח' שזכיתם ללמוד במוסדות של רבי מאיר מאזוז זצ"ל.