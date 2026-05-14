הרב אקריש (צילום: ללא קרדיט)
כולנו מכירים את זה: קמנו בבוקר עם אנרגיות שיא, הספקנו, עשינו, היינו מרוצים – ואז מגיע משפט אחד מזלזל, הערה קטנה ברחוב או ביקורת פוגעת, וכל היום שלנו נהרס. פתאום אנחנו בלופ של מחשבות: "למה הוא אמר את זה?", "איך אני מוכיח לו שהוא טועה?", ובעיקר – "למה זה בכלל מזיז לי כל כך?".
בשיעור מרתק לפרשת במדבר, הרב יואב אקריש צולל לעומק הנפש וחושף את המנגנון הפנימי שגורם לנו לתת לאנשים את השלט על החיים שלנו — בלי לדעת ובלי להתכוון, ואת הדרך לקבל אותו בחזרה.
בשיעור נגלה:
- למה כשלון לא אמור להגדיר אותך
- איך להקשיב לביקורת בלי להתרסק
- מה המסר שישנה את הדרך שבה אתה מסתכל על עצמך
- איך בונים ערך עצמי שלא תלוי בשום הישג או מחמאה חיצונית
- לשחרר את הצורך שכולם יאהבו אתכם ולהתחיל לחיות עם יציבות פנימית
זהו מדריך מעשי לבניית חוסן יהודי אמיתי, שמאפשר לנו להקשיב לביקורת בלי להתרסק, ולהבין שהערך שלנו הוא אינסופי – פשוט כי אנחנו קיימים.
0 תגובות