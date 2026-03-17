עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלימו אמש (שני) מטס תקיפה נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים שונים באיראן: בטהרן, שיראז וטיבריז.
במסגרת גלי התקיפות בטהרן, הוטלו עשרות חימושים לעבר מפקדות של גופי הביטחון במשטר הטרור האיראני, בהן מיניסטריון המודיעין והבסיג׳.
בנוסף, הותקפו אתרים ששימשו לאחסון ושיגור כלי טיס בלתי מאוישים, טילים בליסטיים ומערכות הגנה אוויריות.
במטס התקיפה בשיראז, הותקף מטה מפקדת ביטחון הפנים של משטר הטרור האיראני ואתר אחסון טילים בליסטיים.
בטיבריז, הושמדו מערכות הגנה נוספות של המשטר במטרה להרחיב את העליונות האווירית ולהסיר איומים על מדינת ישראל.
מדובר צה"ל: "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה וביכולות משטר הטרור האיראני לאיים על מדינת ישראל ומטוסי חיל האוויר".
