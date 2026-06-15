מבט מבפנים | הרגעים המרגשים במעמד האדיר בחצה"ק באבוב 45

שמחה של תורה בחצר הקודש באבוב 45: מעמד אדיר ורב רושם נערך לרגל סיום מסכת גיטין והתחלת מסכת קידושין, שנלמדה בעמל ובהתמדה על ידי חברי חבורת 'הם חיינו' דחסידי באבוב 45.

המעמד נתנדב לזכר נשמתו של לומד החבורה, הרה"ח הישיש ר' משה מאיר איינהארן ע"ה, מפארי וזקני החסידים, אשר קבע את חוק לימודו בחבורה במסירות רבה.

נואם הכבוד במעמד היה הגה"צ רבי מאיר צוויבל, אשר הפליא במעלת לומדי התורה ובחשיבותה של חבורת 'הם חיינו' המלכדת את הלומדים לשקוד על דפי הגמרא יום יום, ועורר את הציבור להמשיך בלימוד עד לסיום הש"ס כולו.

במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מבאבוב 45, אשר נשא את המשא המרכזי. בהמשך האציל מברכותיו למנהל החבורה הרב גדליה מאיער, ולהרבני הנגיד ר' אברהם פנחס ברקוביץ.

כמו כן העניק האדמו"ר אות הוקרה מיוחד להנגיד הרה"ג ר' שלמה שרף – גמרא מסכת קידושין מרהיבה בכריכת עור מפוארת, כאות הוקרה על החזקת התורה.

המעמד ננעל בשירה אדירה ובריקודי שמחה לכבודה של תורה, כאשר הלומדים יוצאים מחוזקים ומחוגרים בעוז לקראת לימוד מסכת קידושין החדשה במסגרת החבורה.