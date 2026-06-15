במעמד אדיר ומרומם, שלא ראתה העיר בית שמש זה זמן רב, נחגגה שמחת "הכנסת ספר תורה" לבית המדרש של חסידי סערט ויז'ניץ בעיר, בראשות האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ובהשתתפות אלפי חסידיו מכל רחבי הארץ.

ספר התורה נתרם ע"י משפחת רוטנר הנכבדה שיחי', לעילוי נשמת הרה"ג ר' שמואל משה רוטנר ז"ל וזוגתו ע"ה.

במעמד נטלו חלק שורה ארוכה של אדמו"רים ורבני העיר מכל החוגים, לצד אישי ציבור נכבדים ובראשם כל חברי הכנסת של סיעת 'אגודת ישראל', שהוזמנו באופן רשמי ע"י הנהלת המוסדות.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הופיע למעמד סיום כתיבת האותיות האחרונות, ובהמשך פיאר את תהלוכת הכבוד ברחובה של עיר, בה השתתפו האלפים בשירה ובזמרה ובריקודים סוערים לקול צלילי תזמורת מורחבת ומשוררי החסידות.

שיאו של המעמד נרשם ברחבה הענקית שבחזית בניין תלמודי התורה הכלל-חסידיים בשכונת רמת בית שמש ד', שם שוכנים קומות המוסדות של חסידי סערט ויז'ניץ בעיר. במקום ערך האדמו"ר את ריקודי הקודש, ואחרי אמירת סדר המזמורים הכניס את ספר התורה בהתרגשות עילאית לתוך תיבת ארון הקודש.

בסיום המעמד ערך האדמו"ר טיש לחיים ונשא מדברות קודשו לרגל השמחה הגדולה והרחבת גבולי החסידות בבית שמש.