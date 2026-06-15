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רעידת אדמה של קדושה

השמחה האדירה בבית שמש ששברה שיאים | האדמו"ר הנערץ הופיע, רחובות העיר צהלו

אלפי חסידי סערט ויז'ניץ מכל רחבי הארץ נהרו לבית שמש למעמד הכנסת ספר התורה המפואר לבית המדרש של החסידות • חברי הכנסת של 'אגודת ישראל' התייצבו בהרכב מלא, ורחובות רמת בית שמש ד' רעדו בעת שהאדמו"ר פצח בריקודי קודש סוערים מול בניין המוסדות • הצלם א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב במיוחד (חסידים)

הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)

במעמד אדיר ומרומם, שלא ראתה העיר בית שמש זה זמן רב, נחגגה שמחת "הכנסת ספר תורה" לבית המדרש של חסידי סערט ויז'ניץ בעיר, בראשות האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ובהשתתפות אלפי חסידיו מכל רחבי הארץ.

ספר התורה נתרם ע"י משפחת רוטנר הנכבדה שיחי', לעילוי נשמת הרה"ג ר' שמואל משה רוטנר ז"ל וזוגתו ע"ה.

במעמד נטלו חלק שורה ארוכה של אדמו"רים ורבני העיר מכל החוגים, לצד אישי ציבור נכבדים ובראשם כל חברי הכנסת של סיעת 'אגודת ישראל', שהוזמנו באופן רשמי ע"י הנהלת המוסדות.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הופיע למעמד סיום כתיבת האותיות האחרונות, ובהמשך פיאר את תהלוכת הכבוד ברחובה של עיר, בה השתתפו האלפים בשירה ובזמרה ובריקודים סוערים לקול צלילי תזמורת מורחבת ומשוררי החסידות.

שיאו של המעמד נרשם ברחבה הענקית שבחזית בניין תלמודי התורה הכלל-חסידיים בשכונת ד', שם שוכנים קומות המוסדות של חסידי סערט ויז'ניץ בעיר. במקום ערך האדמו"ר את ריקודי הקודש, ואחרי אמירת סדר המזמורים הכניס את ספר התורה בהתרגשות עילאית לתוך תיבת ארון הקודש.

בסיום המעמד ערך האדמו"ר טיש לחיים ונשא מדברות קודשו לרגל השמחה הגדולה והרחבת גבולי החסידות בבית שמש.

הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)
הכנסת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (צילום: א. אייזנבאך)

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