אלפי חסידי צאנז נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי נכדתו של האדמו"ר מצאנז. הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי יוסף משה דוב הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז ואב"ד צאנז ארה"ב, עב"ג החתן העילוי הרב נפתלי גליק, בן הרה"ג רבי נפתלי גליק מלונדון, בן הגאון רבי יוסף שלמה גליק מראשי ישיבת טשעבין וחתנו של הגה"צ רבי משה יהודה הלפרין גאב"ד ראדומישלא לונדון.

השמחה הגדולה נחגגה לאורך שעות ארוכות של התעלות ורוממות רוח בהיכל הגדול בקריית צאנז בנתניה, אליו נהרו המוני אדמו"רים ורבנים לצד אלפי חסידים, אוהדים ואישי ציבור מכל רחבי הארץ.

במהלך מעמד קבלת הפנים נשא האדמו"ר מצאנז דברי כיבושין והתעוררות כנהוג. בעיצומו של המשא, עורר הרבי את קהל האלפים שיעתירו ויעוררו רחמי שמים מרובים עבור גדולי ישראל הזקוקים לרפואה שלמה. הרבי ביקש לנצל את עת הרצון הנעלה של השמחה כדי להתפלל עבור רועי ישראל, ובראשם האדמו"ר מויז'ניץ הזקוק לרחמי שמים מרובים, ועבור האדמו"ר מהורדנקא הזקוק אף הוא בימים אלו לרפואה שלמה.

במעמד החופה המרומם, שנערך תחת כיפת השמיים, כובד הסב הגדול, האדמו"ר מצאנז, בסידור קידושין.

שיאה של השמחה נרשם שעות ארוכות לאחר מכן, במהלך מעמד ה'מצווה טאנץ' המסורתי, שנמשך עד לשעות הקטנות של הלילה.

לראשונה בחצר הקודש, נרשם שינוי במיקום המעמד: בשל הצפיפות והדוחק העצום של אלפי החסידים שגדשו את ההיכל, הוחלט להעתיק את ריקוד המצווה טאנץ אל במה ענקית שהוקמה במזרח האולם, ולא במרכז ההיכל כפי שהיה נהוג עד כה, וזאת כדי לפנות מקום נוסף לקהל הרב ולאפשר לכולם לחזות ברגעי ההוד.

לקראת סיום המעמד, פיזז האדמו"ר מצאנז ברגשי קודש עילאיים ובדבקות לפני הכלה, לקול שירת אלפי החסידים המשולהבים.