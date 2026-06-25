סערת 'עד כאן' בשבט הלוי; צפו כשהרבי הניף בשמחתו את השלט של נהגי הרכבים

מאות חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש (רביעי) אל היכל ביהמ"ד הגדול שבט הלוי בשכונת 'זכרון מאיר' בבני ברק, לחגוג בשמחת הנישואין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, עם החתן, נכד האדמו"ר משאץ, בן הרה"צ רבי ישכר דב מוסקוביץ.

בחסידות מציינים כי זו הפעם הראשונה מאז נוסדה החסידות שבה נחגגת שמחת נישואין לצאצאי האדמו"ר בתוך היכל בית המדרש הגדול ברחוב הרב דסלר. ההחלטה לקיים את החתונה בהיכל התקבלה במטרה להוביל קו של צמצום בהוצאות הנישואין של נכדי הרבי, ולהוות דוגמה אישית לחסידים כנהוג בשאר חצרות הקודש הגדולות.

לקראת ההכנות הקדחתניות לשמחה, קרא האדמו"ר לעסקני החסידות וביטא בפניהם רגשות גואים. מאחר שמדובר בפעם הראשונה שבה נערכת חתונה בתוך קדושת בית המדרש, מסר בפניהם הרבי שורה של הוראות הלכתיות מחמירות ונוקבות שיש להקפיד עליהן ללא פשרות.

בראש ובראשונה, הזכיר האדמו"ר את פסקו הנוקשה של זקנו, פוסק הדור בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל, והורה להקפיד באדיקות שנשים לא ייכנסו כלל לתוך היכל בית המדרש במהלך כל שעות השמחה. הרבי קבע כי אף בשעת מעמד ה'מצוה טאנץ' המסורתי, הנשים והכלה ישהו אך ורק בלובי הסמוך ובמבואה החיצונית לבית המדרש, ללא כניסה להיכל עצמו. כמו כן, הורה לעשות מחיצה כדת של תורה, עם כל דיני מחיצה החמורים, בין ארון הקודש לשולחן הכבוד של המזרח.

בדבריו לעסקנים הזכיר הרבי את דברי זקנו בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל, שנשא בשעתו דברים חוצבי להבות בעת הלוויית ספרי התורה שנשרפו בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ, שם תלא הגר"ש וואזנר זצ"ל את האסון הנורא בזלזול בקדושת בית המדרש, ועל כן חובת השמירה פה היא כפולה ומכופלת.

בנוסף, ביקש האדמו"ר מבעלי המנגנים והתזמורת להקפיד ביותר לשורר אך ורק ניגוני קודש שיסודם ומקורם מבעלי מנגנים שהם יראי שמיים מרבים, דבר שיש להקפיד עליו בכל שמחה, ועל אחת כמה וכמה בשמחה זו הנחגגת במקום קדוש כזה.

במהלך השמחה עצמה נרשמו רגעים עילאיים של התעוררות, שקיבלו תפנית אקטואלית ומפתיעה במיוחד: על רקע מחאת הרכבים האדירה ששיתקה באותן שעות את כבישי הארץ כולה, הובא לתוך היכל החתונה אחד השלטים הרשמיים של המאבק, עליו נכתב באותיות קידוש לבנה: 'עד כאן'.

באופן חסר תקדים, נטל האדמו"ר משבט הלוי בעצמו את שלט המחאה 'עד כאן', והניף אותו אל על לעיני מאות החסידים , תוך שהוא משתמש בו כדי לעודד בעוז ובידיו את שירת ההמונים בבית המדרש.

הדבר בלט במיוחד כאשר פצחו החסידים, בעידודו הנמרץ של הרבי המניף את השלט, בשירת הניגון המעורר "הוא מלכנו ולו אנחנו עבדים", אז הרקיעו רגעי הדבקות שחקים.

השמחה הגדולה, אליה נהרו עשרות אדמו"רים ורבנים בולטים לצד מאות חסידים ואנשי מעשה, ננעלה רק בשעות הקטנות של הלילה, בעת ריקודי הקודש של האדמו"ר לפני הכלה במעמד ה'מצוה טאנץ', שהותיר רושם עז ובל ימחה בלב כל המשתתפים.