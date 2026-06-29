שמחה גדולה אפפה השבוע את חסידי באבוב 45 ביוניאן סיטי, עם הגעתו של האדמו"ר לביקור הוד מיוחד בעיר. הביקור נערך לרגל השמחה הגדולה השרויה במעון הקודש, עם שמחת אירוסי נכדתו של האדמו"ר.

הכלה המהוללת היא בת הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם, חתנו של האדמו"ר והעומד בראש הקהילה ביוניאן סיטי, ובנו של הגה"צ אב"ד 'בית אברהם'. החתן הוא בנו של הרה"ג ר' הערצקא ברגר, בן הגה"צ ר' אליעזר ליפא ברגר, אב"ד מישקאלץ מאנסי, וחתן הרה"ג ר' מאיר זלמן שטעג, ראש כולל תולדות אהרן מאנסי.

אל שמחת האירוסין ומעמד הלחיים נהרו המונים מתושבי העיר, ובראשם רבנים, דיינים וראשי הקהילות מכל חצרות הקודש, שבאו לאחל מזל טוב ולהתברך.

לצד שמחת האירוסין, שילב האדמו"ר בביקורו סדרת מעמדי הוד בקרב ילדי הקהילה. במהלך הביקור פיאר האדמו"ר את מעמד ה'חומש סעודה' המרגש שנערך לילדי כיתה א' בתלמוד התורה המקומי של החסידות ביוניאן.

כמו כן, השתתף האדמו"ר במעמד מיוחד של חלוקת פרסי הוקרה ותעודות הצטיינות לתלמידי כיתות ז' וח' בתלמוד התורה, אשר הצטיינו בלימודיהם ונבחנו על מסכתות שלמות. האדמו"ר בירך בחביבות רבה את תלמידי התשב"ר שיגדלו לתלמידי חכמים ויראי שמיים.