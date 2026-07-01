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בתום מסע החיזוק

צפו; ראש הישיבה הגיע הישר מנתב"ג לסידור קידושין לנכדתו עם החתן מג'רבא

בסוף השבוע נערכה שמחת נישואי נכדת ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז עם הבחור החשוב אליאב יעיש מפארי תלמידי הישיבה הגדולה 'כסא רחמים' שמתגורר בג'רבא | ראש הישיבה ששהה במסע חיזוק בחו"ל, הגיע הישר מנתב"ג לאולם באשדוד לסידור חופה וקידושין| צפו בתיעוד (חרדים)

שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)

בסוף השבוע נערכה שמחת הנישואין לנכדת ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז, בת לחתנו הרב נתנאל ענקרי, ר"מ בת"ת 'איש מצליח' בבני ברק. עם הבחור החשוב אליאב יעיש , מתושבי האי ג'רבא מחשובי פארי תלמידי הישיבה הגדולה 'כסא רחמים'. השמחה נערכה באשדוד.

ראש הישיבה ששהה עד עתה במסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית. נחת ממש בשעות הערב בישראל, ועם נחיתתו הגיע הגר"צ בנסיעה הישר מנתב"ג אל האולם לשמחה שם כובד בסידור חופה וקידושין. בקריאת הכתובה כובד מקורבו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, הגאון הרב אליהו קבלן, מנהל ת"ת 'איש מצליח' בבני ברק.

"ב"ה אנחנו רואים במוחש מה שאמרו חז"ל: הקב"ה מזווג זיווגים" אמר ראש הישיבה בדברים שנשא בחופה, "החתן הרי הוא מתגורר בג'רבא. וכי אנחנו נלך עכשיו עד לג'רבא כדי לחפש חתן?! זה הרי לא הגיוני. מה עשה הקב"ה? הביא את החתן ללמוד תורה כאן בארץ ישראל – בישיבתנו הקדושה, ואז הוא בא בברית הנישואין עם הנכדה שלנו".

"זה חתן מהבחורים המובחרים בישיבה שלנו. ברוך ה' זכינו שכל החתנים שאנחנו זוכים בהם במשפחה, הם מהמובחרים והמצוינים. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין" הוסיף הגר"צ.

שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)
שמחת נישואי נכדת הגר"צ מאזוז (צילום: משה עזריאל)

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