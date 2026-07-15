בבלי
חודש להסתלקות הכואבת

החתן היתום סיים את הש"ס במלאת השלושים להרה"צ מוואסלוי זצ"ל • תיעוד 

במלאת ימי השלושים להסתלקותו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בן יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי וחתן האדמו"ר מבוהוש, התכנסו אמש (שלישי), חסידים ומוכירי זכרו לעצרת חיזוק והתעוררות בהיכל ביהמ"ד וואסלוי ברחוב סורוצקין בבני ברק | בתחילת המעמד סיים החתן, בנו של המנוח זצ"ל, ש"ס משניות שלמדו יחדיו לעילוי נשמתו, בהמשך ערכו האדמו"רים טיש לחיים, והנואמים העלו קווים לדמותו היוקדת של המנוח זצ"ל  (חסידים)

עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)
עצרת הספד בוואסלוי - בוהוש (צילום: יהודה פרקוביץ)

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