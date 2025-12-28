במלאת השלושים להסתלקותו הפתאומית בסערה השמימה של הגאון הפוסק רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים', נערכה עצרת מספד בישיבת 'דרכי העיון' שבראשות בנו הגאון רבי מרדכי מאזוז | בין הסופדים: אחיו ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, ראב"ד ירושלים הגר"ג בן משה, גיסו המקובל הגר"י ברדא, מקורבו המשגיח הגר"מ סגרון ועוד | צפו בגלריה (חרדים)
במלאות חודש ימים להסתלקותו של הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים, התכנסו אדמו"רים ורבנים לצד בני הקהילה ומשפיעים לסעודת מצווה ועצרת זכרון לזכרו הטהור • הרבנים העלו קווים לדמותו המאירה של המנוח • בשלב זה, טרם מונה ממשיך להנהגת הקהילה הירושלמית (חסידים)
במלאות ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, נערכה בליל שישי האחרון – מוצאי צום גדליה, עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים| בעצרת נשאו דברים, בנו מ"מ האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, ועוד רבנים ומשפיעים שזכו להסתובב בחצרו ולהנות מבאר מים החיים בחיים חיותו עלי אדמות (חסידים)
ככלות השלושים לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, עלה בעלה שיבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, יחד עם בני משפחה ומקורבים, לקברה שבבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק | ראש הישיבה נשא תפילה ואף פתח בדברי התעוררות לזכרה ולעילוי נשמתה הטהורה | צפו (ישיבות)