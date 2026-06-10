בלי תיעודי קהל שלוש שעות של בכי | ב'חוג חתם סופר' הספידו את איש המערכה על קדושת ישראל בהיכל בית הכנסת 'חוג חתם סופר - זכרון מאיר' בבני ברק, התכנסו המונים לציון מלאת השלושים להסתלקותו של יו"ר 'אתרא קדישא' וראש כולל 'ישיבת טבריא - קוממיות' הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל • צפו בתיעודים מהמספידים, תמונות מהקהל צונזרו לעת עתה (חרדים)