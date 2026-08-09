מחנה הקיץ המיוחד למאות ילדי משפחות שלוחי הרבי מליובאוויטש זי"ע הסתיים בהצלחה רבה. המחנה, המתקיים מדי שנה ביוזמת צעירי אגודת חב"ד, מהווה הזדמנות נדירה עבור ילדי השלוחים המתגוררים במקומות מרוחקים מקהילות אנ"ש ומחבריהם הטבעיים, להיפגש ולחוות יחד את חופשת הקיץ.

השנה אירח המחנה למעלה מ-350 ילדים, לצד כמאה אנשי צוות. חלק מהילדים הגיעו בטיסות מרחבי העולם כדי להשתתף במפגש השנתי. תופעה מיוחדת במחנה היא השתתפות משפחתית רחבה: הילדים הצעירים משתתפים כחניכים, בעוד האחים והאחיות הגדולים יותר משמשים כמדריכים וכחלק מצוות ההדרכה.

בשנתיים האחרונות עבר המחנה שדרוג ניכר בניהולו של ר' יעקב קנייבסקי, המפעיל את המיזם יחד עם תלמידי התמימים מענדל קשת וחיים וייספיש. ההשקעה בולטת בכל פרט, מתוכנית הלימודים ועד לצוות ההדרכה המסור. רוב אנשי הצוות מגיעים מישיבות 'תומכי תמימים' במגדל העמק, כפר חב"ד, לוד ומוסדות נוספים, והם אלה שניהלו את המחנה לבנים.

נושא המחנה השנה היה "והוא עומד עליהם", המבוסס על מאמר של הרבי משנת תשי"ג. הדגש המרכזי במחנה הוא מתן כלים מעשיים ורוחניים לפעילות בשליחות, במקביל לתוכנית עמוסה בחוויות והפקות מיוחדות.

חוברת לימודים מושקעת הוכנה במיוחד למחנה. החניכים למדו על המפגש של אברהם אבינו עם המלאכים, על פי הסברו של הרבי מליובאוויטש זי"ע במאמר. המלאכים, שאינם זקוקים למזון גשמי, הצליחו לאכול בזכות שאברהם "עומד עליהם" והעניק להם את הכוח לכך. המסר המועבר לילדים הוא ששלוחים יכולים לפעול מעבר למגבלות הטבע והיכולות האישיות שלהם, בזכות כוחו של הרבי המשלח, הניצב ועומד עליהם. החוברת מחולקת לפרקים המעניקים צידה לדרך, כגון החשיבות של חיבור לשורש וההבנה ששליח הפועל מכוח המשלח אינו מוגבל ביכולותיו האישיות.

השבת במחנה הוקדשה לנושא "השליח והשליחות" והוכתרה כ'שבת שכולה התקשרות'. הילדים למדו שכל יהודי הוא שליח בכל מקום שהוא נמצא, ודנו בהבדלים בין עבודת ה"גברא" ל"חפצא" – האם השליח מביא את עצמו, או שהוא מתבטל לחלוטין למקום ולמטרה של תיקון עולם במלכות שד-י.

חלק מעניין בתוכנית הלימודים הוקדש לדילמות הלכתיות ששלוחים עלולים להיתקל בהן בפועל. תחת הכותרת "הלכה למעשה", הילדים לומדים כיצד להתמודד עם שאלות מורכבות במהלך הפעילות. החוברת מציגה, למשל, סיפורים על שלוחים שצריכים להכריע האם מותר לערוך הגרלה בשבת כדי לעודד ילדים לשמוע את קריאת עשרת הדברות, או האם ניתן לצאת ידי חובת קריאת מגילה ולהשלים מניין דרך הרדיו או הטלפון.

שיא המחנה היה הבאנקט המרשים שנערך באולם 'הפנסאים', בהשתתפות חברי הנהלת צעירי אגודת חב"ד. האירוע הוקדש לסיפור מסירותם של השלוחים הצעירים בשטח. רגע מרומם במיוחד היה ההכרזה על שלושה ילדים שזכו בתחרות יזמות מקורית. הילדים הציגו תוכניות מעשיות להרחבת הפעילות הקהילתית באזור מגוריהם, ולאחר שיפוט של ועדה מיוחדת הוענקה לכל אחד מהם המחאה על סך אלף שקלים – מענק זינוק להוצאת המיזם לפועל.

עם סיום המחנה לבנים, החל בסוף השבוע המחנה לבנות משפחות השלוחים, במתכונת דומה ומותאמת, בהשתתפות למעלה מ-350 ילדות שלוחים ומדריכות מכל רחבי הארץ.

יו"ר צעירי אגודת חסידי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, אמר: "ב"ה, זכינו גם השנה לקיים את הקעמפ המיוחד עבור ילדי השלוחים, בסימן 'והוא עומד עליהם', כלשונו של הרבי, 'ער שטייט אויף זיי און צוגעבונדען מיט זיי', ובכוח המשלח מצליחים בעבודת השליחות – להכשרת השלוחים הצעירים לקראת הפיכתם לשלוחים בעצמם, במטרה לזרז את ביאת משיח צדקנו".