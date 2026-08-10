ביום כ"ג מנחם אב תשפ"ה ציינו חסידי שומרי אמונים את יום ההילולא השישי למורם ורבם, מרן האדמו"ר בעל ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצוק"ל, שעלה לישיבה של מעלה ביום זה בשנת תש"פ.

מעמדי הקודש נפתחו כבר בערב היום, כאשר בסמוך לתפילת מנחה הדליק בנו ממלא מקומו, האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, את נרות ההילולא בפני עמוד התפילה. בליל ההילולא נכנס האדמו"ר שליט"א להיכל בית המדרש הגדול, התפלל מעריב בראש הקהל, ולאחר מכן התיישבו החסידים ללימוד במסכת כלים.

בבוקר יום ההילולא, לאחר תפילת שחרית, ערך האדמו"ר שליט"א שולחן לחיים ולמד עם הקהל משניות ממסכת מקוואות. בהמשך היום עלה האדמו"ר שליט"א בראש קהל החסידים להר הזיתים, לתפילת רבים על הציון הטהור בחלקת שומרי אמונים.

על הציון הדליקו נרות, ולאחר מכן קראו החסידים פרקי תהילים כמנהגם. בתום אמירת הקדיש הוגשו לאדמו"ר שליט"א קוויטלך של בני הקהילה, אותם הטמין בציון תוך שהוא מברך את הקהל בישועות ורפואות בזכות בעל ההילולא זצוק"ל. האדמו"ר שליט"א פקד גם את ציוני זקניו הקדושים, מרן בעל ה'חוקי חיים' זצוק"ל ומרן בעל ה'שומר אמונים' זצוק"ל, ושפך תפילה חרישית לישועת הכלל והפרט.

מהר הזיתים המשיך האדמו"ר שליט"א להר המנוחות, לפקוד את ציונו של מרן האדמו"ר המהר"א מבעלזא זצוק"ל – רבו של בעל ה'חוקי חיים' זצוק"ל – לרגל ימי הילולתו.

לעת ערב התפלל האדמו"ר שליט"א מנחה, ומיד לאחריה נטלו החסידים ידיים לסעודת הילולא מרכזית. במהלך השולחן הטהור נערך סיום הש"ס, שנלמד על ידי כלל החסידים והמעריצים לעילוי נשמתו של בעל ההילולא זצוק"ל.

בשולחן הטהור השתתפו רבנים חשובים ומוקירי זכרו של הרבי זצוק"ל, שזכו להסתופף בצילו. לאחר שתיית לחיים נשא האדמו"ר שליט"א דברי תורה והרחיב במשנתו ובדרכו הקדושה של אביו בעל ההילולא זצוק"ל.