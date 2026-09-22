המוני עולים הגיעו ביום חמישי ובליל שישי לציונו הקדוש של מאור פנימיות התורה, הרה"ק בעל הסולם זי"ע, בהר המנוחות בירושלים. העלייה ההמונית נערכה לרגל יומא דהילולא קדישא, כאשר רבים הגיעו להעתיר בתפילה במקום הידוע כמסוגל לישועות.

בשעות הערב המאוחרות החלה העלייה המרכזית, ונמשכה לאורך כל הלילה. ציבור גדול שפך שיח לפני הציון הקדוש, והעולים קיבלו על עצמם קבלות טובות בימי ההכנה ליום הקדוש, תוך שהם מעתירים לרחמי שמים ולישועות רוחניות וגשמיות.

בחצות הלילה הגיע לציון נינו של בעל ההילולא, האדמו"ר מאשלג בעל ה"בני היכלא", שערך במקום מעמד מרומם של סיום ספר הזוהר. הספר הקדוש נלמד על ידי בני כולל חצות שבמערת המכפלה, כולל שייסד בעל הסולם זי"ע עצמו. המעמד התקיים באווירה של התעוררות מיוחדת לכבוד היום הקדוש.

לקראת העלייה ההמונית הוכנו הדרכים באזור הציון, הוצבו שלטי הכוונה והותקנה תאורה מיוחדת לשעות הלילה. במהלך ימי ההילולא הוגש לעולים כיבוד קל, ותוגברו קווי התחבורה לאזור. כמו כן אורגנו הסעות מיוחדות עבור המגיעים מכל רחבי הארץ.

בשנים האחרונות הפכה העלייה לציון בעל הסולם זי"ע לנחלת רבים בקרב הציבור הרחב. אחד המנהגים שהתפשטו בקרב העולים הוא לקבל על עצמם קבלה טובה בענייני בין אדם לחברו ובהטבה עם הזולת, כסגולה לישועות למעלה מדרך הטבע.

יום ההילולא השנה עמד גם בסימן הרחבת הפצת מעיינות תורתו של בעל הסולם זי"ע. בשבועות האחרונים יצא לאור זוהר "בני היכלא" על פי דרך הסולם, שנכתב על ידי נינו האדמו"ר מאשלג, ואשר עתיד להופיע בשלושים ושלושה כרכים תחת שבטו של הרה"צ רבי אליהו ישראל אשלג.