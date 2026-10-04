אלפי חסידים מחצר באיאן זכו לשהות בימי החג, שמיני עצרת ושמחת תורה, בצלו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים. במוצאי החג התקיים מעמד ההקפות שניות ברוב שמחה, בליווי כלי זמר ושירה.

בעיצומו של המעמד ניגש הר"ר בנימין הרשלר, מנכ"ל מרכז מוסדות רוז'ין–באיאן, ומסר לאדמו"ר בשורה משמחת על מהלך נוסף לחיזוק עמלי התורה במוסדות.

על פי הבשורה שנמסרה, לנוכח הגזירות הקשות המרחפות על עולם התורה והקשיים ההולכים ומכבידים על לומדי התורה ומשפחותיהם, נרתם אחד מנגידי העם, אוהב תורה ולומדיה, והעמיד תרומה מיוחדת שתאפשר להעלות את המלגה החודשית לעמלי התורה במוסדות בשיעור של 20 אחוזים.

הבשורה התקבלה בהתרגשות רבה בקרב הנהלת המוסדות וציבור האברכים, והיוותה ביטוי נוסף לעוצמתה ולפריחתה של ממלכת התורה בחצר באיאן.

המהלך החדש מצטרף למעטפת רחבה של תמיכה וסיוע שמעניק מרכז מוסדות רוז'ין–באיאן לאברכי הכוללים ולבני משפחותיהם לאורך כל השנה.

כבר לפני כשנתיים ביצע מרכז המוסדות מהלך דומה, כאשר העלה את מלגות האברכים בשיעור של 25 אחוזים, כחלק מהמגמה המתמשכת להוסיף ולחזק את עמלי התורה ולאפשר להם לשקוד על תלמודם מתוך הרחבת הדעת.

לצד המלגות החודשיות, זוכה כל אברך במוסדות למענק חג מיוחד בחודשי ניסן ותשרי, בגובה הקרוב למלגה חודשית נוספת, במטרה להקל על הוצאות החג המרובות ולאפשר למשפחות האברכים להיכנס לימי החג מתוך הרחבת הדעת ושמחה.

מעבר למלגות ולמענקי החגים, מעניק מרכז המוסדות סיוע מיוחד גם בשמחות ובצמתים משמעותיים בחיי משפחות האברכים.

כך, אברך החוגג בר מצווה לבנו מקבל מענק בסך 4,000 שקלים עבור רכישת ביגוד לחתן בר המצווה. גם בעת לידת ילד במשפחת אברך נרתם מרכז המוסדות לסייע למשפחה, בין היתר במימון בית החלמה ליולדת, ביגוד לתינוק ובהוצאות הנלוות לשמחת הלידה.

במרכז המוסדות מציינים כי אין מדובר בסיוע חד־פעמי, אלא בתפיסה כוללת הרואה בחיזוק האברך ומשפחתו חלק בלתי נפרד מביסוסו וחיזוקו של עולם התורה.

דווקא בתקופה שבה גזירות וקיצוצים מאיימים על לומדי התורה, מבקשים במרכז המוסדות להעביר מסר ברור: מול כל ניסיון להחליש את עולם התורה – מוסיפים ומחזקים אותו.

"דווקא בימים אלו – מרבים תורה, מחזקים את לומדיה ומרוממים את קרן התורה", נמסר במרכז המוסדות.

הבשורה שנמסרה בעיצומה של שמחת התורה קיבלה משמעות מיוחדת, והמוסדות ממשיכים להרחיב את פעולותיהם למען האברכים, התלמידים ובני משפחותיהם.