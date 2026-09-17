לימוד הדף היומי

הדף היומי: מסכת חולין דף ק"מ – הרב מילצקי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף ק"מ עם הרב בנימין מילצקי, המשודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי' • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל