בבלי
לימוד הדף היומי

הדף היומי: מסכת חולין דף ק"מ – הרב מילצקי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף ק"מ עם הרב בנימין מילצקי, המשודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי' • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל

הדף היומי

00:00/00:00
הדף היומיקול חיהרב בנימין מילצקימסכת חולין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר