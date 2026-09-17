לימוד הדף היומיהדף היומי: מסכת חולין דף ק"מ – הרב מילצקישיעור הדף היומי במסכת חולין דף ק"מ עם הרב בנימין מילצקי, המשודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי' • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראלבבבלי | 07:32הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הדף היומיקול חיהרב בנימין מילצקימסכת חוליןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:הדף היומי: חולין דפים קל"ג-קל"דבבלי|10.09.26שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודםהדף היומי: חולין דף קל"ב – הרב מילצקיבבלי|09.09.26שבן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>אסף מגידו|מקודםהדף היומי חולין קל"א – בשלוש שפותבבלי|08.09.26שזה יכול להיות הילדים שלך! עזרו לנו להחזיר אותם לחיק היהדות>>>בשיתוף יד לאחים|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדף היומי: חולין דף קל"א – הרב מילצקיבבלי|08.09.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםהדף היומי חולין דף ק"ל – הרב מילצקיבבלי|07.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםדף יומי חולין קכ"ט – הרב מילצקיבבלי|06.09.26שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודם
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