השיעור היומי של הרב בנימין מילצקי במסכת חולין דף ק"ל, יום שני כ"ה באלול • השיעור משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ב'קול חי'

ניוזלטר יומי ש מ ד י +68K כבר רשומים

תהיו הראשונים לדעת.

כל מה שצריך לדעת. בלי הסחות דעת ובלי קבוצות וואטסאפ שמתפוצצות.

קבלו עכשיו