לימוד הדף היומישיעור הדף היומי במסכת חולין דף ק"ל – הרב מילצקיהשיעור היומי של הרב בנימין מילצקי במסכת חולין דף ק"ל, יום שני כ"ה באלול • השיעור משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ב'קול חי'בבבלי | 07:31הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הדף היומיקול חיהרב בנימין מילצקימסכת חוליןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:דף יומי חולין קכ"ט – הרב מילצקיבבלי|06.09.26שבן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>אסף מגידו|מקודםדף יומי חולין קכ"ו – הרב מילצקיבבלי|03.09.26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודםסיום הש"ס המונים בלונדוןחיים כהן|02.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:דף היומי חולין קכ"ה – הרב מילצקיבבלי|02.09.26שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודםדף יומי חולין קכ"ד עם הרב מילצקיבבלי|01.09.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםדף יומי חולין קכ"ג עם הרב מילצקיבבלי|31.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודם
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