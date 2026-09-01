לימוד הדף היומישיעור הדף היומי במסכת חולין דף קכ"ד עם הרב בנימין מילצקיהשיעור היומי בגמרא משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ומוגש לציבור הלומדים • הלימוד מוקדש לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראלבבבלי | 08:34הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקיבבלימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:טראמפ על מועמדות הגסת' לנשיאותבבלי|08:33שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםשופטות חייבו את נשיא העליון בהוצאותבבלי|01.09.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםקבלת פנים לבחור ישיבה שהשתחרר מכלא צבאיבבלי|01.09.26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:תאגיד השידור בוחן: 'כאן מורשת' לא תשדר את השיעור השבועי | מעייריבאיצלה כץ|31.08.265שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםנעצר חשוד בפרשת מחיות התינוקותבבלי|31.08.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםגאב"ד יבניאל עטה בגדי לבן בחתונת נכדובבלי|31.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
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