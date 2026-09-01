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לימוד הדף היומי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קכ"ד עם הרב בנימין מילצקי

השיעור היומי בגמרא משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ומוגש לציבור הלומדים • הלימוד מוקדש לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראל

הדף היומי

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הרב בנימין מילצקיבבלימסכת חוליןדף יומי

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