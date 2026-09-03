דף יומי ליום חמישי כ"א באלול

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קכ"ו – הרב בנימין מילצקי

שיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו קול חי • הלימוד מוקדש לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראל