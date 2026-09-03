דף יומי ליום חמישי כ"א באלולשיעור הדף היומי במסכת חולין דף קכ"ו – הרב בנימין מילצקישיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו קול חי • הלימוד מוקדש לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראלבבבלי | 07:12הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:דף היומי חולין קכ"ה – הרב מילצקיבבלי|02.09.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםדף יומי חולין קכ"ד עם הרב מילצקיבבלי|01.09.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםדף יומי חולין קכ"ג עם הרב מילצקיבבלי|31.08.26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:דף יומי חולין קכ"א בשלוש שפותבבלי|29.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםדף יומי חולין קי"ט בשלוש שפותבבלי|27.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםדף יומי חולין קי"ט – הרב מילצקיבבלי|27.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודם
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