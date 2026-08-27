הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בהגשה תמציתית של עשר דקות, בשלוש שפות שונות – עברית, אידיש ואנגלית

ניוזלטר יומי ש מ ד י +68K כבר רשומים

תהיו הראשונים לדעת.

כל מה שצריך לדעת. בלי הסחות דעת ובלי קבוצות וואטסאפ שמתפוצצות.

קבלו עכשיו