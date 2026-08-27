בבלי
לימוד הדף היומי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קי"ט – בעברית, אידיש ואנגלית

הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בהגשה תמציתית של עשר דקות, בשלוש שפות שונות – עברית, אידיש ואנגלית

הדף היומי ב-10 דקות

דף קי"ט במסכת חולין - שיעור בלשון הקודש:

הדף היומי

00:00/00:00

דף קי"ט במסכת חולין - שיעור באידיש:

הדף היומי

00:00/00:00

דף קי"ט במסכת חולין - שיעור באנגלית:

הדף היומי

00:00/00:00
הרב נפתלי וסרמןהדף היומיבבלימסכת חולין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר