דף קי"ט במסכת חולין - שיעור בלשון הקודש:
הדף היומי
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דף קי"ט במסכת חולין - שיעור באידיש:
הדף היומי
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דף קי"ט במסכת חולין - שיעור באנגלית:
הדף היומי
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הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בהגשה תמציתית של עשר דקות, בשלוש שפות שונות – עברית, אידיש ואנגלית
דף קי"ט במסכת חולין - שיעור בלשון הקודש:
הדף היומי
דף קי"ט במסכת חולין - שיעור באידיש:
הדף היומי
דף קי"ט במסכת חולין - שיעור באנגלית:
הדף היומי
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