שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - בלשון הקודש:
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - באידיש:
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - באנגלית:
הדף היומי
00:00/00:00
00:00/00:00
הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בתמצית של עשר דקות, בעברית, אידיש ואנגלית • דף קכ"א במסכת חולין
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - בלשון הקודש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - באידיש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - באנגלית:
הדף היומי
כן (100%)
לא (0%)
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ
0 תגובות