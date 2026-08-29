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לימוד הדף היומי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קכ"א בשלוש שפות

הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בתמצית של עשר דקות, בעברית, אידיש ואנגלית • דף קכ"א במסכת חולין

הדף היומי ב-10 דקות

שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - בלשון הקודש:

הדף היומי

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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - באידיש:

הדף היומי

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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"א - באנגלית:

הדף היומי

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הרב נפתלי וסרמןהדף היומיבבלימסכת חולין

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