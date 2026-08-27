לימוד הדף היומישיעור הדף היומי במסכת חולין דף קי"ט – הרב בנימין מילצקישיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי משודר מדי בוקר בשעה 5:00 • השיעור מוקדש לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראלבבבלי | 07:29הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקיבבלימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:"חוליית מחבלים הגיעה עד לפתח ביתי"בבלי|26.08.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםבן גביר למוכתר: לא תשובצי ברשימהבבלי|26.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםוינטר משיב לאיזנקוט בחריפותבבלי|26.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הליכוד: שרה נתניהו לא אמרה דברים על מרוקובבלי|26.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםהתנכלויות לשורדת שבעה באוקטוברבבלי|26.08.26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודםמעצר החשוד ברצח ראש המאפיה בחדרהבבלי|26.08.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודם
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