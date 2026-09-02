לימוד הדף היומי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קכ"ה – הרב בנימין מילצקי

שיעור מבואר ומעמיק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי שליט"א, המוסר את השיעור מדי בוקר בשעה 5:00 בקול חי • השיעור נלמד לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראל