לימוד הדף היומי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קי"ח – הרב בנימין מילצקי

שיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו קול חי • המסכת נלמדת לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראל