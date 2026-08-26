לימוד הדף היומישיעור הדף היומי במסכת חולין דף קי"ח – הרב בנימין מילצקישיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו קול חי • המסכת נלמדת לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראלבבבלי | 07:02הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:דף יומי חולין קי"ז – הרב מילצקיבבלי|25.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםדף יומי חולין קט"ז - הרב מילצקיבבלי|24.08.26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודםדף יומי חולין קי"ד בשלוש שפותבבלי|22.08.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:דף יומי חולין קי"ב – הרב מילצקיבבלי|20.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםדף יומי חולין דף ק"י – הרב מילצקיבבלי|18.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםדף ק"ה דחולין – שיעור בשלוש שפותבבלי|13.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודם
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