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לימוד הדף היומי

דף יומי חולין דף ק"י – הרב מילצקי

השיעור היומי בדף הגמרא משודר מדי בוקר ומוגש לציבור הלומדים • הלימוד מוקדש לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראל

הדף היומי

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הרב בנימין מילצקיבבלימסכת חוליןדף יומי

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