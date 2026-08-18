לימוד הדף היומידף יומי חולין דף ק"י – הרב מילצקיהשיעור היומי בדף הגמרא משודר מדי בוקר ומוגש לציבור הלומדים • הלימוד מוקדש לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראלבבבלי | 09:04הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקיבבלימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:שישה חשודים במעצר בפרשת מות אלדר דיין ז"לבבלי|09:05שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםפרוש נגד רוזנבוים: מאבק יצרי על הקול החרדי | מעייריבאיצלה כץ|17.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםישראלי נפטר בכלא בפרו אחרי 3.5 שניםבבלי|17.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הפריימריז בליכוד: השפעה חרדית נרחבתבבלי|17.08.26שחינם! משחקיה אונליין עם פעילות משפחתית להורדה והדפסהמשה כץ|מקודםהמסמכים חשפו: כך תכנן חמאס צבא טרור סודי בלבנוןבבלי|17.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםתכננו להיעלם בבוליביהבבלי|17.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
0 תגובות