בבלי
לימוד הדף היומי

דף ק"ה דחולין – שיעור בשלוש שפות

הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בתמצית של עשר דקות • השיעור זמין בעברית, אידיש ואנגלית • מסכת חולין דף ק"ה

הדף היומי ב-10 דקות

שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – בלשון הקודש:

הדף היומי

00:00/00:00

שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – באידיש:

הדף היומי

00:00/00:00

שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – באנגלית:

הדף היומי

00:00/00:00
הרב נפתלי וסרמןהדף היומיבבלימסכת חולין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר