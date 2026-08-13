שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – בלשון הקודש:
הדף היומי
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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – באידיש:
הדף היומי
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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – באנגלית:
הדף היומי
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הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי בתמצית של עשר דקות • השיעור זמין בעברית, אידיש ואנגלית • מסכת חולין דף ק"ה
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – בלשון הקודש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – באידיש:
הדף היומי
שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף ק"ה – באנגלית:
הדף היומי
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