לימוד הדף היומישיעור הדף היומי במסכת חולין דף קי"ז – הרב בנימין מילצקישיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי משודר מדי בוקר בשעה 5:00 • השיעור מוקדש לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראלבבבלי | 08:48הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקיבבלימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:כיתוב אנטישמי מאיים בסופרמרקט בלונדוןבבלי|08:48שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםסקר: 'ישר!' 24, הליכוד 21, ש"ס וג"ת יציבותבבלי|08:43שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודםמתקן שעשועים נתקע באוויר בירכאבבלי|24.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מחאה בגוש דולב לאחר מעצר מילואימניקבבלי|24.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםנשים חרדיות הועסקו בידי צה"ל - ונטשו בזעם | מעייריבאיצלה כץ|24.08.263שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםנתניהו: איראן תכננה לפגוע בבניבבלי|24.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
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