לימוד הדף היומי

שיעור הדף היומי במסכת חולין דף קי"ז – הרב בנימין מילצקי

שיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי משודר מדי בוקר בשעה 5:00 • השיעור מוקדש לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל