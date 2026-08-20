לימוד הדף היומידף יומי חולין קי"ב – הרב מילצקישיעורו של הגאון הרב בנימין מילצקי שליט"א בדף היומי, המשודר מדי בוקר ומוגש לציבור הלומדים • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראלבבבלי | 09:06הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקיבבלימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:דובה הצילה את גוריה בטיפוס מרשיםבבלי|19.08.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםקטין בן 11 נחקר בחשד לפגיעה בפעוטהבבלי|19.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםראש עיר ניו יורק נצפה ללא קסדהבבלי|19.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודם
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