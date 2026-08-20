לימוד הדף היומי

דף יומי חולין קי"ב – הרב מילצקי

שיעורו של הגאון הרב בנימין מילצקי שליט"א בדף היומי, המשודר מדי בוקר ומוגש לציבור הלומדים • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל