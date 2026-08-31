לימוד הדף היומישיעור הדף היומי במסכת חולין דף קכ"ג עם הרב בנימין מילצקיהשיעור היומי בגמרא משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו קול חי ומוגש לציבור הלומדים • הלימוד מוקדש לרפואה שלמה לפצועי ולחולי עם ישראלבבבלי | 07:13הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הרב בנימין מילצקימסכת חוליןדף יומיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:דף יומי חולין קכ"א בשלוש שפותבבלי|29.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודםדף יומי חולין קי"ט בשלוש שפותבבלי|27.08.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםדף יומי חולין קי"ט – הרב מילצקיבבלי|27.08.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:דף יומי חולין קי"ח – הרב מילצקיבבלי|26.08.26שדרושים: סייעות וגננות בפריסה ארצית - כנסו >>משה כץ|מקודםדף יומי חולין קי"ז – הרב מילצקיבבלי|25.08.26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודםדף יומי חולין קט"ז - הרב מילצקיבבלי|24.08.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודם
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