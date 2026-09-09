הדף היומי: מסכת חולין דף קל"ב – הרב מילצקי

שיעורו של הרב בנימין מילצקי בדף היומי במסכת חולין דף קל"ב, יום רביעי כ"ז באלול • השיעור משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי'

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