600 גרם פירות יער קפואים

3 כפות סוכר

1 כף קורנפלור

1 כף מיץ לימון

לבצק

1½ כוסות קמח - 180 גרם

⅓ כוס סוכר - כ-65 גרם

1½ כפיות אבקת אפייה

קורט מלח

75 גרם נטורינה או מרגרינה קרה, חתוכה לקוביות

⅓ כוס חלב סויה - כ-80 מ"ל

1 כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

מחממים את התנור ל-180 מעלות.

בתבנית בינונית מניחים את פירות היער הקפואים יחד עם הסוכר, הקורנפלור ומיץ הלימון, ומערבבים היטב. אין צורך להפשיר את הפירות מראש.

בקערה נפרדת מערבבים את הקמח, הסוכר, אבקת האפייה והמלח.

מוסיפים את הנטורינה הקרה ומפוררים בעזרת קצות האצבעות עד שמתקבלת תערובת פירורית.

יוצקים את משקה הסויה ותמצית הוניל ומערבבים רק עד שנוצר בצק רך ואחיד. חשוב לא ללוש יותר מדי.

לוקחים כפות מהבצק ומניחים בגושים מעל הפירות. אין צורך לכסות את כל התבנית במלואה - רצוי להשאיר רווחים קטנים בין גושי הבצק.

אופים במשך 30-35 דקות, עד שהחלק העליון מקבל גוון זהוב והפירות מבעבעים בשולי התבנית.

מוציאים מהתנור וממתינים כ-10-15 דקות לפני ההגשה.

מגישים חם. אפשר להוסיף מעל כדור גלידת וניל פרווה בדיוק ברגע שבו הפירות עדיין חמים והגלידה מתחילה להימס.

בתאבון!