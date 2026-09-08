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4 מרכיבים בלבד: קינוח התפוחים המושלם לראש השנה

רק 4 מרכיבים וכמה דקות עבודה - והבית מתמלא בריח של תפוחים חמים, פירורים זהובים וקינמון. קינוח קליל ומושקע במיוחד לחג

רק 4 מרכיבים: קינוח תפוחים חם שייעלם מהשולחן (צילום: טלי בר)
סועדים6
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    מרכיבים

    5-6 תפוחים בינוניים

    100 גרם סוכר חום

    120 גרם קמח

    100 גרם נטורינה או מחמאה פרווה קרה

    אופציונלי: מעט קינמון

    אופן ההכנה

    מחממים את התנור מראש ל-180 מעלות.

    קולפים את התפוחים וחותכים אותם לפרוסות או לקוביות לפי העדפה אישית. מסדרים את חתיכות התפוח בתבנית אפייה בגודל בינוני, ומפזרים מעליהם כמחצית מכמות הסוכר החום.

    בקערה נפרדת מערבבים יחד את הקמח עם יתרת הסוכר. מוסיפים את הנטורינה הקרה לאחר שחתכו אותה לקוביות קטנות, ומפוררים את התערובת בעזרת קצות האצבעות עד שמתקבלים פירורים בעלי מרקם גס.

    מפזרים את תערובת הפירורים מעל שכבת התפוחים באופן אחיד, ומכניסים לתנור.

    אופים במשך כ-35 עד 45 דקות, עד שהתפוחים מתרככים והשכבה העליונה של הפירורים הופכת לזהובה ופריכה.

    מגישים את הקינוח חם או פושר. למי שרוצה להפוך את הקינוח לחגיגי במיוחד - כדור גלידת וניל פרווה בצד הופך אותו למנה מושלמת.

    בתאבון ושנה טובה ומתוקה!

    תפוחיםראש השנהקינוחיםמתכונים קלים

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