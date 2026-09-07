בדיקות שנערכו ב‑13 מדינות מצאו כי 85% מהתפוחים שנמכרו בסופרמרקטים מכילים שאריות של כמה חומרי הדברה שונים - חלקם מסווגים כחומרים מסוכנים במיוחד | מומחים מזהירים: הרגולציה באירופה עדיין מתעלמת מהשפעתם המצטברת של "קוקטיילי הרעלים" (בריאות)
בינינו, עם כל הכבוד לערמות של הפירות היבשים, הלב תמיד מחפש איזה ביס של שוקולד. אז השנה החלטנו לעשות מעשה ולחבר בין הפירות המוכרות לבין הפינוק שאנחנו באמת רוצים ליד הקפה | היופי פה הוא הניגודיות - הקרירות של התפוח הטרי מול השוקולד שנמס בפה, והקראנץ' של הפקאנים שסוגר את הכל (אוכל ומתכונים)
בראש השנה מתחשק לפתוח שנה מתוקה באמת וזה בדיוק הקינוח שיעשה את זה. שכבות של תפוחים מקורמלים עם ניחוח חגיגי, קצפת אוורירית שנמסה בפה, וקראנץ’ חלומי שמוסיף את הנגיעה המושלמת. זה מסוג הקינוחים שכולם יחסלו עד הפירור האחרון, וישאירו טעם של “רק עוד אחד ודי” (אוכל ומתכונים)
מסע מרתק אל תוך עולם היתרונות הבריאותיים והשימושים המגוונים של חומץ התפוחים: מחקרים פורצי דרך, יתרונות מוכחים והמלצות מעשיות לשימוש במטבח, בטיפוח ובניקיון הבית | כל מה שצריך לדעת על המשקה הפלאי שכבש את עולם הבריאות הטבעית (בריאות)