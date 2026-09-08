לבצק:

225 גרם מרגרינה או מחמאה פרווה, חתוכה לקוביות

ביצה אחת

כפית אבקת אפייה

כף סוכר וניל

כוס סוכר

כ-2 ו-3/4 כוסות קמח לבן, ובמידת הצורך להוסיף מעט

למילוי:

תפוח גדול ויציב, קלוף וחתוך לקוביות קטנות - עדיף גרני סמית או פינק ליידי

כ-14 כפיות קרם וניל סמיך ומוכן

להגשה:

אבקת סוכר

אופן ההכנה

מחממים את התנור ל-175 מעלות ומשמנים היטב תבנית שקעים למאפינס.

מניחים בקערת המיקסר את המרגרינה, הביצה, אבקת האפייה, סוכר הווניל, הסוכר והקמח. מערבלים עד שמתקבל בצק אחיד, רך ונוח לעבודה. במידה והבצק דביק מדי, מוסיפים מעט קמח.

לוקחים חתיכה מהבצק ומשטחים אותה בתוך כל שקע בתבנית, כך שהבצק יכסה את התחתית ואת הדפנות וייצור מעין קערית קטנה.

מניחים בכל שקע כמה קוביות תפוח ומעליהן כפית של קרם וניל סמיך.

לוקחים חתיכה נוספת מהבצק, משטחים בעדינות וסוגרים מעל המילוי. מהדקים את השוליים כך שהתפוחים והקרם יהיו עטופים לחלוטין.

אופים במשך 25-30 דקות, עד שהמאפינס מקבלים גוון זהוב עדין.

מצננים מעט, מחלצים מהתבנית ומפזרים אבקת סוכר לפני ההגשה.

טיפים חשובים

חשוב להשתמש בקרם וניל סמיך ולא ברוטב וניל נוזלי, כדי שהמילוי יישאר במרכז ולא יברח בזמן האפייה. ניתן להכין קרם מהיר מאינסטנט פודינג וניל עם חלב צמחי, כשהוא סמיך יותר מהרגיל.

אפשר להכין את המאפינס מראש ולהקפיא אותם. לפני ההגשה מפשירים, מחממים קלות ומפזרים אבקת סוכר - והם חוזרים להיות רכים ומפתים כמעט כמו ברגע שיצאו מהתנור.

שנה טובה ומתוקה!

בתאבון!