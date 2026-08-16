רכיבים נדרשים

רבע קילו כרוב לבן קצוץ (כמחצית שקית גדולה)

שן שום גדולה אחת, כתושה דק

כף אחת שמן שומשום קלוי

שתי כפות שומשום קלוי

כפית אבקת מרק ירקות

מלח ופלפל שחור או לבן לפי הטעם

כפית סוכר – רכיב אופציונלי המאזן את הטעמים

שלבי ההכנה

שלב ראשון: מניחים את הכרוב הקצוץ בקערת ערבול גדולה.

שלב שני: בקערה נפרדת קטנה, מכינים את תערובת הרוטב על ידי ערבוב שמן השומשום עם השום הכתוש, גרגירי השומשום, אבקת המרק והסוכר במידה ומשתמשים בו.

שלב שלישי: שופכים את תערובת הרוטב על הכרוב ומערבבים בצורה יסודית.

שלב רביעי – השלב המכריע: כאן מתבצעת הפעולה המיוחדת שמעניקה לסלט את אופיו. יש לעסות בעדינות את הכרוב בעזרת הידיים למשך כחצי דקה עד דקה שלמה. חשוב להדגיש – אין צורך למעוך או לכווץ בכוח, אלא רק לעבוד בידיים עד שכל רצועות הכרוב מצופות היטב ברוטב ומתחילות להתרכך במעט.

שלב חמישי: טועמים ומתקנים את התיבול במלח ופלפל לפי הצורך.

שלב שישי: מניחים לסלט לעמוד בין חמש לעשר דקות לפני ההגשה. במהלך זמן המתנה זה הכרוב סופג את טעמי השום והשומשום, אך עדיין שומר על המרקם הפריך שלו.

מגישים מיד לאחר מכן.

הערה חשובה: במקרה שהכרוב קצוץ דק במיוחד, יש להסתפק בערבוב ובעיסוי קצר של כשלושים שניות בלבד. ככל שרצועות הכרוב דקות יותר, כך הן מתרככות מהר יותר.

בתאבון!