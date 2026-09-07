כשחותכים תפוח, החלק הפנימי שלו נחשף לחמצן שבאוויר. אנזים טבעי שנמצא בפרי מתחיל לפעול ויוצר תגובה שגורמת להשחמה. זה לא אומר שהתפוח התקלקל, אבל מבחינת המראה – במיוחד כשרוצים להגיש אותו על שולחן החג – זה פחות מוצלח.

ישנן מספר שיטות שמטרתן להאט את התהליך הזה, ובדקנו את כולן.

1. ללא טיפול כלל

זהו פלח הביקורת במבחן.

חותכים את התפוח ומשאירים אותו על הצלחת כמו שהוא, ללא כל טיפול.

כצפוי, זהו הפלח שמתחיל לשנות צבע הכי מהר. הקצב משתנה בין זנים שונים של תפוחים, אבל ברגע שהפרי נחתך ונשאר חשוף לאוויר – תהליך ההשחמה מתחיל מיד.

2. השריה במים רגילים

השיטה הפשוטה ביותר: מכניסים את פלחי התפוח לקערה עם מים.

והשיטה הזו אכן עוזרת.

המים מפחיתים באופן זמני את המגע הישיר של פני התפוח עם החמצן, וכך מאטים את ההשחמה. במבחנים שונים נמצא שהשיטה יכולה לעבוד יפה לזמן קצר, אבל היא פחות יעילה כשרוצים שהתפוחים יישארו בהירים במשך שעות רבות.

אם חותכים תפוחים זמן קצר לפני הסעודה – זה פתרון טוב.

3. מיץ לימון

זהו כנראה הטריק המוכר ביותר.

מיץ לימון מאט את ההשחמה בזכות החומציות שלו ונוגדי החמצון שהוא מכיל. ואכן, במבחנים הוא הצליח לשמור על התפוחים בהירים יותר לעומת תפוח שלא טופל כלל.

אבל יש בעיה: אם מגזימים, הטעם של התפוח משתנה.

אפשר לדלל מעט מיץ לימון במים, להשרות את הפלחים למספר דקות ואז לשטוף קלות.

זה עובד – אבל יש שיטה טובה יותר.

4. מים עם דבש

זו השיטה החגיגית ביותר.

מערבבים דבש במים, משרים את פלחי התפוח למספר דקות ומוציאים.

דבש יכול לעכב את תהליך ההשחמה, ובכמה מבחנים הוא עבד יפה מאוד גם לאורך זמן. היתרון הגדול לקראת ראש השנה ברור: אם נשאר מעט טעם מתוק על התפוח – הוא דווקא משתלב בסעודה.

אבל גם כאן הייתה שיטה אחת שהצליחה באופן עקבי יותר.

5. מי מלח – ההפתעה הגדולה

כן, דווקא מלח.

בכמה מבחנים קולינריים השיטה הזו יצאה בראש: ממיסים בערך חצי כפית מלח בכוס מים, משרים את פלחי התפוח במשך כחמש דקות, ואז שוטפים אותם במהירות במים רגילים.

התוצאה היא שכאשר משתמשים בכמות קטנה ושוטפים לאחר ההשריה, התפוח לא נשאר מלוח.

במבחן מוכר, פלחים שהושרו במי מלח נשארו ללא סימני השחמה גם אחרי 12 שעות בטמפרטורת החדר, והכותבת ציינה שהם נשארו פריכים וללא טעם מלוח.

מבחנים רבים דירגו את מי המלח במקום הראשון מבין השיטות שנבדקו.

אז מה השיטה המומלצת?

אם צריך לבחור שיטה אחת להכנת תפוחים מראש – מי המלח הן המנצחת הכי משכנעת.

חמש דקות השריה, שטיפה קצרה, ייבוש עדין והעברה לקופסה סגורה במקרר.

למי שמעדיף להימנע ממלח, גם מי דבש נותנים תוצאה טובה מאוד ומתאימים במיוחד לראש השנה.

ולמי שצריך את התפוחים רק בעוד חצי שעה או שעה – אפילו מים רגילים יכולים לעשות את העבודה.

הדבר היחיד שפחות כדאי לעשות? לחתוך את התפוחים שעות מראש ולהשאיר אותם חשופים על צלחת. שם כמעט שום זן לא יישאר לבן וחגיגי לאורך זמן.