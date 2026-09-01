בימי אלול אלה, כאשר עשרות אלפי חסידי ברסלב עומדים בהכנות לקראת הקיבוץ המסורתי באומן, הושקה הפקה מוזיקלית חדשה המיועדת לימים הנוראים: מחרוזת 'המלך' של להקת 'לעבעדיג'. המחרוזת משלבת ניגוני ברסלב ותפילות ראש השנה בעיבוד מוזיקלי עכשווי.

בהפקה משתתפת שורה של זמרים ונגנים מוכרים בעולם המוזיקה החסידית. הזמרים אברימי לונגר ואברימי מושקוביץ מבצעים את הקטעים הקוליים, ואילו הליווי המוזיקלי מופק על ידי נגנים מובילים: אברימי שטרן בקלרינט, נחמן שטרן בקלידים, נחמן דוד בסקסופון ויוסף ברוך בגיטרה חשמלית. השילוב המגוון יוצר מארג מוזיקלי עשיר.

נקודת שיא במחרוזת היא ביצוע השופר של דוד חכם הרסון, נגן שופר בעל שם בינלאומי המוכר כאחד המומחים בתחום זה. הרסון, שכיהן גם כמפיק המוזיקלי של הפרויקט, מבצע קטע סולו בשופר המשקף את אווירת ימי הדין והרחמים. שילוב השופר במחרוזת מדגיש את הקשר לימים הנוראים ולתקיעות ראש השנה.

העיבוד המוזיקלי בוצע על ידי נחמן שטרן, שיצר שילוב בין הצליל החסידי המסורתי לבין אופי מוזיקלי בעל אנרגיה. המחרוזת כוללת ניגונים ותפילות המוכרים בחצרות ברסלב, תוך שמירה על המסר הרוחני והענקת ביטוי מוזיקלי מחודש. להקת 'לעבעדיג' מעניקה לעבודה את האופי המיוחד לה.