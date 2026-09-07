בימים האחרונים התקיים בשכונת רמת-אלחנן בבני ברק כינוס חיזוק למאות נשות אברכי השכונה, לקראת הימים הנוראים הבעל"ט. במרכז המעמד הוקרן שו"ת מיוחד עם המרא דאתרא, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, כאשר את השאלות הציג נכדו הרב חיים מלין.

הרב מלין פתח והסביר: "הגבאים של רמת-אלחנן ביקשו ממני בקשה מיוחדת. הם אמרו שבכל שנה לפני ימים נוראים, נשות האברכים מתכנסות להתחזק, ובשנים עברו סבא הרב היה מגיע ודורש דרשות של חיזוק. עכשיו הם ביקשו שאני אשאל שלוש שאלות קצרות וסבא יענה, ונעביר להם את הדברים. מדובר על עשרות נשות אברכים מרמת-אלחנן שמתכנסות באולם ורוצות לשמוע מסבא דברי חיזוק".

איזו קבלה לקבל לקראת ראש השנה?

"השאלה הראשונה שהם שואלים: איזו קבלה לקבל על עצמן?" שאל הרב מלין. "יש המון תחומים – שבת, צניעות, לשון הרע, לימוד תורה, לעזור לבעל. מה הדבר שהכי חשוב? אי אפשר הכול ביחד בבת אחת. משהו אחד שהן יכולות לתפוס, ושזה יעמוד להן לזכות ליום הדין".

הגאון רבי יצחק זילברשטיין החל לנגן: "'כי אשמרה שבת א-ל ישמרני, אות היא לעולם בינו וביני'. מי חיבר את השיר? האבן עזרא. ומה כותב עליו הרמב"ם באגרות שלו? 'החכם רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל גילה סודות עמוקים ועצומים, לא יבינם אלא מי שהוא במדרגתו, כי הוא כמו אברהם אבינו עליו השלום ברוח'".

"עומד הרמב"ם ומודיע שהאבן עזרא היה כמו הנשמה והרוח של אברהם אבינו", המשיך הגר"י זילברשטיין, "והאבן עזרא הענק הזה מעיד פה: 'כי אשמרה שבת א-ל ישמרני' – מי ששומר שבת יש לו שמירה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. אז הדבר הכי טוב שיש, מה שיש לי בידיעה מוחלטת, זה שמירת שבת".

לא לדבר בשבת דברים בטלים

"אז מה סבא מציע הלכה למעשה לנשים האלה להתחזק?" שאל הרב מלין. "איזו נקודה לתפוס בפועל?"

הגר"י זילברשטיין השיב: "להתחזק בשבת לא לדבר שום מילה בטלה, רק לספר את הסיפורים היפים, וסיפורי התנ"ך, רק יראת שמיים".

כיצד מכניסים בבית אווירה של ימים נוראים?

"עוד שאלו", המשיך הרב מלין, "איך מכניסים בבית אווירה של אלול וימים נוראים? היום הרחוב מושך וקשה לפעמים להתרכז ולחשוב שיש דין עוד מעט. אז איך אמא יהודייה יכולה להכניס בבית את המושג הפשוט הזה שיש דין ואנחנו עומדים למשפט?"

הגר"י זילברשטיין: "האישה תגיד לילדים שלה: 'היום, היום הרת עולם, אלול, אוי, אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים'. כזה מין שם בומבסטי – אני לדודי, ומי זה דודי? הקדוש ברוך הוא. ודודי לי, הרועה בשושנים. להכניס את זה בלבבות של כל הילדים שבשכונה: אני לדודי ודודי לי, אני לאלוקים ואלוקים לי, הרועה בשושנים".

"מה זה הרועה בשושנים?" הסביר הגר"י זילברשטיין. "בשושנים הוא רועה אותם וככה הצאן לא בורח ממנו. יש רועי צאן שנותנים מכות כדי שהצאן לא יברח, ואז הם לא בורחים מפחד. אבל הקב"ה רועה אותנו בשושנים – הוא שם לנו ריח טוב של התורה והמצוות, ולכן אנחנו לא עוזבים אותו מרוב אהבה ומשיכה. צריכים להסביר את זה לילדים בבית".

אישה העובדת לפרנסתה – כיצד תתחזק?

"יש נשים שעובדות קשה מאוד, כגון בתכנות", העלה הרב מלין שאלה נוספת. "אין להן זמן לנשום בקושי בין כל המטלות בבית. אז איך הן יתחזקו? בתור בחורה היה להן שיחות חיזוק בסמינר, ולמדו קצת מוסר. היום אין לה זמן לנשום, היא עוסקת בבית וזו מצווה גדולה, שהרי כל הבית עומד עליה. אבל איך נשים כאלה שאין להן כמעט זמן יתחזקו לקראת ראש השנה?"

הגר"י זילברשטיין השיב בתוקף: "הבעל צריך לבוא לכולל ולמצוא כל יום סיפור חדש של חיזוק, ואת זה לספר לאשתו. זה התפקיד של הבעל – לחזק את אשתו. וכי היא הפקר פה?! הוא התחתן עם אישה והוא צריך לדאוג לה. איך לדאוג לה? כל יום שהוא בא לבית, שיביא איזה סיפור מהתנ"ך או ממה ששמע בכולל, ולחזק אותה".

מי ישמור על הילדים בזמני התפילות – האמא או הבת?

"יש משפחות שיש להן הרבה ילדים", הציג הרב מלין את השאלה האחרונה, "והן שואלות מי ישמור על הילדים בראש השנה. הבעל בתפילה, אבל יש בת גדולה בגיל 15-16, ומסתפקים מי תלך לתפילה – האם הבת או האמא? האמא אומרת: 'אני יכולה לבקש מהבת והיא תשמע לי, היא נערה מחונכת. השאלה האם אני אשאר בבית עם הילדים והבת תלך לתפילה, או שאני אבקש מהבת שתשמור ואני אלך להתפלל?'"

הגר"י זילברשטיין השיב: "יעשו חלוקה, יחלוקו... כלומר חצי מהתפילות האמא תשמור, וחצי מהתפילות הבת תשמור על הילדים".

כוחן ומעלתן של נשות ישראל

"לסיום רוצים לשמוע דברי ברכה וחיזוק לנשים", ביקש הרב מלין.

הגר"י זילברשטיין: "להגיד לנשים ככה: הרי אם הבעל יהודי והאישה לא יהודייה – הילדים גויים. אבל אם האישה יהודייה והבעל ערבי, יא אחמד מג'נין – הילדים יהודים. זאת אומרת שהכוח שלנו היא האישה, ולא הגבר. אם האישה מחליטה דבר – זה קודש קודשים, היא בעלת הבית, היא קובעת דבר".

"אף אחד לא יודע מזה", הוסיף הגר"י זילברשטיין. "עמי הארצות חושבים שהדתיים האלה מקפחים את הנשים – איזה שטויות. האישה היא הקובעת. אם היא יהודייה – הילדים יהודים, ורק האישה ולא מישהו אחר. וזה החיזוק הכי גדול שנשות ישראל ידעו את מעמדן הנשגב".