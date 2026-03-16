לוחמי צה"ל פתחו בפעולה קרקעית ממוקדת בלבנון | תיעוד מהלחימה

אוגדה 91 בלבנון
כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.
דובר צה"ל הדגיש הבוקר כי: "פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים הפועלים במרחב, לצורך הסרת איומים ויצירת שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון".
בטרם נכנסו הלוחמים, צה"ל תקף באמצעות ארטילריה וחיל האוויר מטרות טרור רבות במרחב למען הסרת איומים. כוחות האוגדה ממשיכים במקביל במשימת ההגנה על יישובי הגליל, לצד אוגדה 146.
מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
