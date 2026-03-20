( צילום: מצלמת אבטחה )

חברת בזן עדכנה הבוקר כי במהלך מתקפת הטילים מאיראן לצפון הארץ אתמול (חמישי), נרשמו פגיעות נקודתיות במתחם בתי הזיקוק במפרץ חיפה – אחד האתרים האסטרטגיים המרכזיים של משק האנרגיה בישראל.

בהודעה רשמית לבורסה מסרה החברה כי הפגיעה הייתה בתשתית חשמל המספקת מתקן שירותים, וכן בשטח פתוח סמוך למבנה מנהלתי. בחברה מדגישים כי לא היו נפגעים באירוע, וכי מערכות הבטיחות פעלו כנדרש. עם זאת, במהלך הלילה התברר כי נפגעה גם תשתית חיצונית בבעלות צד שלישי, הממוקמת מחוץ למתחם ונחשבת חיונית לפעילות השוטפת של בזן. לפי הערכה ראשונית, התשתית צפויה לחזור לפעילות בתוך ימים אחדים – אך בחברה מבהירים כי מדובר בהערכה שאינה ודאית, התלויה בתיקונים ובבדיקות בטיחות. למרות הפגיעה, בזן מציינת כי מרבית מתקני הייצור ממשיכים לפעול כסדרם, והיתר נמצאים בתהליך הדרגתי של הפעלה מחדש. במקביל, נערכת בחינה מקיפה של השפעת האירוע על הפעילות התפעולית ועל התוצאות הכספיות, לצד מימוש זכויות ביטוח ופיצויים לפי חוק מס רכוש.

( צילום: מצלמת אבטחה )

במשרד האנרגיה הדגישו כי הפגיעה בתשתיות בצפון הייתה נקודתית ולא משמעותית, וכי אספקת החשמל חודשה לרוב הצרכנים בתוך זמן קצר.

הפגיעה במתחם בזן מדגישה שוב את הרגישות הביטחונית של מתקני אנרגיה מרכזיים בישראל, ובפרט באזור מפרץ חיפה – אזור המאופיין בריכוז גבוה של תשתיות אסטרטגיות בלב אזור אורבני צפוף. גורמים סביבתיים מזהירים בשנים האחרונות כי מתקנים אלו מהווים יעד פוטנציאלי לפגיעה בעת עימותים, עם השלכות אפשריות רחבות היקף.

יש לציין כי גם בעימותים קודמים נרשמו פגיעות במתחם, לרבות נזקים לתשתיות הולכה וצנרת. האירוע הנוכחי מצטרף לשורת פגיעות שמחדדות את הצורך בהיערכות מתמשכת לשמירה על רציפות תפקודית של משק האנרגיה גם תחת אש.

בזן מדגישה כי תהליך איתור כלל הנזקים והחזרת המתקנים לפעילות מלאה הוא מורכב ודורש בדיקות מקיפות, תוך הקפדה על נהלי בטיחות מחמירים וזמינות ציוד וכוח אדם מקצועי – גורמים שעלולים להשפיע על לוחות הזמנים לשיקום מלא.